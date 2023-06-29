新聞眼／屢用有「品德下限」者任發言人 政府信賴感跟著陪葬

總統府發言人Kolas Yotaka陷入婚外情醜聞下台，府院黨發言體系屢屢陷桃色風波不斷、黯然下台的人不在少數，民進黨政府屢屢啟用有「品德下限」的發言人，Kolas政治生命或許就此終結，但真正陪葬的恐怕是國人對政府信賴。

Kolas出任行政院發言人前，已經爆出酒駕，也曾遭爆申請法律扶助基金會資源打官司等爭議，但仍一路獲重用，去年在總統府發言人期間，獲民進黨徵召，打著「榮耀花蓮」大旗參選縣長，競選失利後又回鍋總統府發言人，民進黨對Kolas昔日爭議，總是輕輕放下。

昨爆發與李姓隨扈婚外情醜聞，Kolas與李男口徑一致，聲稱不知婚姻狀況，也未有親密行為，明顯避重就輕，企圖逃避責任，但隨即被李妻反擊Kolas說謊、混淆視聽，不僅風波一時難以平息，被受害的市井小民直批說謊，誰又能相信Kolas過去為總統政策發布、辯駁的種種發言？

尤其，民進黨執政七年多，府院黨發言體系爆出醜聞不在少數，不僅有性招待、辦公室與女記者發生性關係，還出現「房東、房客」關係等各種詭辯，更驗證「猴子不是爬到樹上才屁股紅、是爬到樹上才被看見」，顯然民進黨只在乎發言人能否為政策護航，各種道德瑕疵都可視而不見，也難怪外界諷刺，不知Kolas又將安排、安插到哪個公部門談戀愛？

此外，民進黨總統參選人賴清德打出「信賴台灣」旗幟競選，但子弟兵身陷醜聞，國人對府院黨發言體系的「信賴」恐怕早已蕩然無存，若風暴不緊急止血，衝擊的將是全國選情。

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