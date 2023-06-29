賴清德識人不明 恐損提名威信

總統府發言人Kolas Yotaka被爆與已婚貼身隨扈李姓員警不倫戀。民進黨人士指出，Kolas此番出事，對角逐二○二四大位的民進黨主席賴清德恐怕又是一次傷害。

民進黨派系人士說，Kolas的從政歷程，從出任桃園市首任原住民族行政局長、到出任第九屆不分區立委，都是因為行政院副院長鄭文燦的賞識與提拔，但她請辭立委「更上一層樓」出任行政院發言人、總統府發言人，乃至去年「空降」參選花蓮縣長，則是賴清德的緣故。

黨內人士指出，Kolas有酒駕前科，仍能在政壇平步青雲，因為有賴清德是她的靠山；「婚外情」在民進黨內原本不是「天條」，但撞上這次#MeToo風波，不僅Kolas迅速請辭，更嚴重的是賴清德的「識人之明」再受質疑，恐影響賴在不分區立委提名的「協調」能力。

這名人士表示，如果周刊報導屬實，Kolas選縣長時還談戀愛到清晨，「選得很不認真」。

派系人士說，Kolas爆出婚外情、不倫戀，再加上賴清德在這次選舉樹立的高道德標準，Kolas被切割幾已成定局，但受傷的不只她，賴清德「民主大聯盟」提名變「退選大聯盟」已讓威信受損。

原本民進黨以為性騷擾風波即將平息，終於可進入大選節奏，沒想到Kolas竟爆不倫戀。黨政人士認為，此案應該無關派系鬥爭，而是當事人累積不滿情緒向媒體爆料，只是剛好是賴清德子弟兵。

黨內也有人認為，賴清德任民進黨主席後，黨部和總統府接連爆發負面消息，不過「早爆總比晚爆好」，至少還有時間清理戰場，若是投票前才爆發，就沒時間補救了。

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