陳吉仲批「菜土菜金」 韓國瑜回擊：摧毀北農信譽

農委會主委陳吉仲日前批評北農前總經理韓國瑜任職期間「菜土菜金」，讓農民種菜像下賭一樣難預期。韓國瑜昨在臉書分享北農老同事上節目說「北農最大的資產，是信譽」，讓他感慨萬分；高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民辛勞、無視北農基層付出，將北農辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，令人無法忍受。

北農經營權之爭，明天將續開董事會選出7席常務董事，並推舉出董事長及總經理。針對日前董事會流會，農委會指因市府農會派要七席常董全拿才退席抗議，台北市長蔣萬安昨說，「周五就會知道」。

農委會力拚現任總經理翁震炘續任，農業圈認為，關鍵5席民股翻盤，讓台北市政府與農會派拿下14席董事，代表對翁震炘及農委會的不滿，對於農委會以留職停薪相關辦法中的「配合國家重大政策」為由，讓具公務人員身分的翁震炘出任北農總經理，過去就曾遭質疑適法性。農委會農糧署昨發出聲明表示，翁震炘人事任用符合規定。

在北農有42年資歷的前副總楊顯文昨接受電台專訪時透露，過去7席常董會先談好，「我猜，應該沒談好」，所以日前農委會董事全退席抗議，這應是面子問題，若董事都不開董事會，不能改選董事長及總經理，屆時若走司法途徑，一拖就可能是半年，農委會應不會這麼做。

韓國瑜昨在臉書呼籲政府高官們，不要再靠著酬庸吸食農民的血、讓基層民眾愈過愈苦，請負起在這個職位上該負的責任，照顧農民、照顧台灣農業，唯有做好實事，才是獲得支持的根本。

韓國瑜表示，他任職期間營業額屢創新高，每年多出來的盈餘獎金平均分配給所有同仁，若換算成年終至少超過10個月；這些資料當年都有會議紀錄，也早在當年的政治鬥爭中被一一檢視過，問心無愧。