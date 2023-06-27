北農恐變天…民股倒戈 市府派董事會取得優勢

農委會和台北市府爭奪台北農產運銷公司經營權，昨天市府、全國農會派因民股販運商倒戈，市府派突襲在董事會廿三席中取得十四席絕對優勢，但支持農委會的董事退席抗議，導致流會收場，也讓董事長、總經理難產。卅日將再開董事會，由於民股動向仍可能生變，市府派能否順利取得經營權仍有變數。

農委會批北市府 贏者全拿、作風霸道

農委會昨天透過農糧署發布新聞稿痛批，北市府不顧北農歷來慣例及公司治理合理性，選舉常務董事欲贏者全拿，霸道作風嚴重傷害公司正當治理，感到十分遺憾且無法接受，偕同青果社當選董事全數退席抗議。

台北市長蔣萬安上任後，陸續派任四大公司台北魚市、台北畜產、台北花市董事長和總經理人事，僅肩負大台北地區蔬果供應的台北農產運銷公司人事遲未改選，先前就盛傳蔣萬安與雲林縣前縣長張榮味的全國農會派合作，要奪下北農經營權，農委會近期也與北農高層布局運作。

北農共有廿三席董事，分布在農委會、青果社、民股販運商和台北市府、全國農會，前三者一向屬農委會派，後二者為市府派，每次改選中央、地方都相互角力，僅上屆前市長柯文哲赴農委會協商敲定人選。

一般改選出董事後，隨即選出常務董事，由常董推舉董事長，再任命總經理。市府派已內定金門前縣長楊鎮浯出任董事長，韓國瑜任高雄市長時的前農業局長吳芳銘出任總經理。

北農昨上午八點開股東會，近中午選出第十四屆董事，農委會、北市府各拿下七席、五席；全國農會上屆拿三席、本屆獲四席；青果社維持兩席；民股販運商上屆六席、本屆五席。不過，過去民股販運商多支持農委會，這次在全國農會積極拉攏下倒戈，讓市府派占優勢。

台北農產運銷公司昨天改選，北市府與農會突襲拿下十四席董事。記者許正宏／攝影

北農董事長、總經理 昨皆未完成任命

股東會後接續開董事會，但選舉七席常務董事時，農委會及青果社董事全數退席抗議，導致到場人數未達三分之二，未完成董事長人事任命，也無法開常董會任命總經理。董事會召集人楊鎮浯宣布，周五續開董事會確定人事。

市府派防被挖牆角 埋經營權之爭伏筆

由於民股販運商過去多支持農委會，農委會技術性流會，也因此多了三天的運作時間，市府派嚴陣以待，以免被挖牆角，也埋下經營權之爭的伏筆。蔣萬安表示，北農依程序順利選出廿三席董事，下次續開董事會希望安排相關人事，根據經驗與專業，確保消費者、農民權益及穩定市場供需，一切都會依程序進行，相信未來北農的經營績效，也會愈來愈好。