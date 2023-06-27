新聞眼／民股全倒戈 陳吉仲該放手了

北農經營權變天前一日，農委會主委陳吉仲在臉書發文，指專業經營才能顧好農產品價格及品質，但昨天董事會時，農委會卻因政治盤算，大動作退席，甚至發新聞稿嗆聲，把北農當政治角力場，反而狠狠諷刺陳吉仲照顧農民、尊重專業的話語，也讓農民期望北農經營回歸單純產銷的期待，在陳吉仲手中破功。

北農召開董事會前兩天，陳吉仲就「砲聲隆隆」，在臉書粉絲專頁批評台東縣長饒慶鈴配合中共起舞，隔天又發文表示，北農只要有專業團隊經營，就能把關農產品價格及品質；他並以北農前總經理韓國瑜為例，諷刺韓國瑜任職期間「菜土菜金」。但陳吉仲為何不想想，如果農民的生活真像他講的大幅改善，為何這次民股全倒戈，讓農委會硬是掉了六席？

儘管陳吉仲不斷強調「專業經營」、「積極開拓」，所作所為都是為農民及消費者謀福祉，但一言一行仍掩蓋不住鬥雞性格及政治腦。陳吉仲把單純的農產品產銷公司，當成和不同政黨、立場鬥爭的工具，還把北農拿來酬庸，去年安插了毫無農業專業的主委秘書陳平軒，以卅七歲之姿空降到北農擔任月薪近十萬的副總經理大位，早就引發外界非議。

更可議的是，陳吉仲不僅把北農當成政治角力場，這次還把文官給拖下水，對於農委會派董事大動作杯葛，陳吉仲自己不透過農委會發聲，卻是由農糧署發出政治性十足的新聞稿，把事務官推出去當政治攻防的打手，毫無政務官的肩膀與擔當。

但對農民及消費者而言，誰擔任北農董事長、總經理及常務董事並非重點，如今台灣許多過去可外銷的農產品都被禁止，農民不必擔心下一頓飯在何處，能夠順利透過各式管道銷售其農產品，才是最重要課題。口口聲聲宣稱為農民好的陳吉仲，請放過北農，實實在在幫助農民才是正軌。