嚴防翻盤 北市府訴求利害關係

台北農產運銷公司經營權之爭，昨天農委會七席董事及兩席青果社董事退席，導致董事會人數未過三分之二流會，董事長、總經理難產。依公司法規定，卅日續開董事會只要二分之一董事出席即成會。知情人士直言，即便農委會加青果社不出席，只要穩住現有席次，還是可以敲定董、總座人事。

市府透露，這次成功突襲，關鍵在於透過全國農會派有效拉攏民股派，只是農委會的資源多，很難說會不會提出更有利的條件籠絡民股，市府派和全國農會派近日會緊緊抓著民股董事，分析利害關係，避免民股再因農委會遊說而動搖，讓全盤布局毀於一旦。但依目前民股的態度來看，市府有信心穩住局勢。

推農糧署上戰場 陳吉仲被批

【記者胡瑞玲／台北報導】農委會主委陳吉仲在北農召開董事會前夕力挺翁震炘，但昨結果出爐，北農經營權恐變天，農委會卻由農糧署發布新聞稿，而陳吉仲則神隱不見人。

陳吉仲向來強勢，但這次北農經營權變天，卻由農糧署發出措辭嚴厲的新聞稿。農委會內部人士透露，陳吉仲曾對農委會一級主管說，「你們儘管秉持專業放手去做，政治的事情我會一肩扛」，結果現在卻讓應該維持文官中立的事務官介入政黨之爭，把事務官給拖下水，讓三級單位擋子彈，非常不應該。