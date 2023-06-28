新竹瓦斯編2.1億 汰換常漏氣管線

竹北氣爆重傷者少年昨生命跡象穩定，仍插管治療，後續需多次清創與植皮，新竹瓦斯強調將負責全部醫療費用；總經理邱世昌昨出席竹縣府主管會報，先針對氣爆案鞠躬致歉，強調今年度編列2.1億餘元，優先汰換維修漏氣頻繁地點管線，並更換1萬2千戶微電腦瓦斯表。

收治少年的林口長庚醫院昨表示，少年入院意識清楚，受傷面積高達91%，狀況危急，以氣管內管支持呼吸，經團隊輸液治療與搶救，目前生命徵象相對穩定，但仍有生命危險，包括併發症與感染風險，後續須多次清創與植皮；預期治療路程漫長艱辛，可能住院長達數月和多次手術，復健則長達數年。

竹北氣爆震驚各界，邱世昌昨在主管會報先鞠躬道歉；針對用戶疑慮，他說，氣爆當天損壞設備已於下午4時修復完畢，目前完成1500件檢測，多為軟管脫落、管夾鬆脫或瓦斯表毀壞更換微電腦表等問題，現場並協助用戶排除故障。

邱世昌說，將以最快速度全面更換竹縣18個軸流閥，盡速推動更換具漏氣、超時及地震異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，在異常時自動斷氣，更確保用戶安全；竹北用戶20萬4117戶，僅37%使用微電腦瓦斯表，約7萬多戶，今年預計更換1萬2千戶，申裝全部免費，每2個月瓦斯基本費會增80元，不願換者，會到府勸說宣導。

新竹瓦斯歷屆董事長由縣長擔任，理監事也是縣府一級主管，外界質疑淪為酬庸單位，公務人員依法不得兼職是否違法？縣長楊文科表示，全部都是無給職，法制人員將統一對外說明。

邱世昌也澄清，董監事依規遴聘、開會，絕不是肥貓，而且每月僅提供3500元交通費。