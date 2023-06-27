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補償氣爆大樓住戶 新竹瓦斯公司調高安置費每人每天2千元

中央社／ 新竹縣27日電

新竹瓦斯公司即日起調高對竹北氣爆大樓住戶安置補償，從原本每天、每人新台幣1200元提高為2000元，且預付14天；此外每人加發5000元慰問金，每戶以5人為限，明天前匯入。

新竹瓦斯總經理邱世昌向中央社記者表示，針對受災大樓住戶補助，即日起調高安置補償，從原本的每天、每人為1200元安置費，提高為2000元，會先預付14天安置費。

邱世昌說，此外公司也對大樓受災民眾每人加發5000元慰問金，不過每戶以5人為限。

邱世昌表示，目前大樓提出申請的住戶名單，是由大樓管委會造冊，現在統計共77戶（包含7戶店面），人數共227人，以住戶需求進行匯款領取，明天前匯入。

邱世昌說，目前統計補助金額部分，在急難慰問金每人補助5000元，以每戶不得超過5人來計算，經費約需119萬5000元，臨時住宿補償金為每人、每天2000元，會先給14天，經費約為646萬8000元。

新竹縣竹北市1棟大樓24日因瓦斯外洩發生氣爆，1名少年嚴重燒燙傷，對此，邱世昌指出，目前也已安排專人負責受傷少年家屬的接送及慰問，另外也有單一窗口協助此區受災戶理賠及用戶財物損害賠償。

竹北瓦斯氣爆

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