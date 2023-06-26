純官股公營遭質疑效能 新竹瓦斯：曾提改制但未果

新竹瓦斯公司為純官股遭質疑影響經營效能，新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天表示，公司成立初始即為百分之百官股，曾提案改制為民營，但經討論未獲認同。

民進黨新竹縣議員張珈源在臉書分享1張新竹瓦斯公司董監事組織圖指出，縣府百分之百持有瓦斯公司，應負全責，而家本來是最安全的地方，沒想到因為瓦斯公司疏失，竟在家睡覺都會受重傷，實在太過離譜，聞所未聞。

張珈源說，「瓦斯公司以前叫做瓦斯管理處，後來改制為公司，有人說是為了賣掉做準備，後來壓力太大不了了之，為什麼想要賣，可能是有好康的吧」。

為盡速處理竹北市6個里瓦斯外洩疑慮，新竹瓦斯公司與中華民國公用瓦斯事業協會合作，今天由9家瓦斯公司出動人力、設備及機具支援，前往受影響社區，檢測居民用氣安全，新竹瓦斯公司總經理邱世昌前往視察。

對於遭質疑竹瓦組織為純官股而影響經營效能情形，邱世昌接受媒體訪問表示，公司成立初始即為百分之百官股，曾在民國105年間提案改制為民營，但經討論未獲認同。

邱世昌說，目前全台除中油為國營事業之外，其他縣市瓦斯公司不是部分民營就是純民營，僅竹瓦屬純官股，但公司董監事都是無給職，僅有依法兼職出席費

邱世昌指出，目前竹瓦服務用戶轄區包括新竹市（東區、北區和香山區3個里），以及竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮和關西鎮5個鄉鎮市，總計20萬4117戶。新竹縣竹東鎮溪南地區則屬中油公司服務範圍。

有關外界說新竹瓦斯公司裁撤維修部等傳言，對此邱世昌表示，公司的人員安排都有考量與調度，維修部並沒有被裁撤，僅是維修經理即將在7月16日退休，也會遞補人力。

邱世昌說，維修部目前人力配置為1位經理和4個組，每組4到5名人員，2個組駐點在新竹市十八尖山，2個組在竹北市總公司，合計20人，公司會不斷招募新的技術人員，讓經驗傳承。

根據竹瓦官網組織編置，公司置總經理1人，承董事長之命，綜理業務，並指揮監督所屬員工；置副總及協理各2人，分別就工程、業務面襄助總經理推行業務，且設置營業部、工務部、維修部、職業安全衛生室、新竹服務中心、竹北服務中心、新湖站、新關站、人事室、會計部、管理部、 資訊室、法務室、技術研發室等相關部門。