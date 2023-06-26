竹北氣爆今9同業趕赴支援 新竹縣府允全額支付修繕費

新竹縣政府今天表示，對於竹北氣爆後續，將盡快協助住戶將天然氣管線重新裝設為明管，並且免費更換機械表為微電腦智慧表、全額支付修繕費用等，回應住戶訴求。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹瓦斯公司也透過中華民國公用瓦斯事業協會協調，今天由9家瓦斯公司同業支援40名人力與機具，分派至各社區全面性檢測天然氣管線設備。

縣府表示，受災社區住戶昨天與新竹瓦斯公司開首次協調會，取得住戶同意，會將天然氣管線重新裝設為明管，同時也針對住戶所提訴求，包含住宿補助認定標準、營業損失賠償、修繕費用、社區結構安全鑑定報告等進行討論。

縣府指出，縣長楊文科今天也邀集相關單位並指示，要全力協助受災戶災後復原及重建，包括盡速在2週內更換明管、免費更換機械表為微電腦智慧表、全額支付修繕費用等，以積極回應住戶訴求。

楊文科表示，在氣爆社區附近的住宅以及無人居住的空屋等，都要逐一詳查天然氣管線設備，受影響的區域也均詳查，並逐步擴大檢查範圍，以確保民眾安全。

縣府指表示，由於新竹瓦斯公司為中華民國公用瓦斯事業協會成員之一，透過中華民國公用瓦斯事業協會協調，上午由欣桃天然氣公司、台灣中油公司、欣中天然氣公司、欣湖天然氣公司、大台北區瓦斯公司、欣泰石油氣公司、裕苗天然氣公司、欣彰天然氣公司、欣林天然氣公司等9家瓦斯同業公司，支援40名技術人力與機具趕赴新竹縣。

縣府指出，經分派工作後，會同新竹瓦斯公司人員共70名人員，展開全面性檢查天然氣管線設備，加上昨天已展開的部分檢測行動，2天內將檢測約1600戶，為居民的安全把關。