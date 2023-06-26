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竹北氣爆縣長未坐鎮指揮遭質疑 地方發起罷免楊文科

中央社／ 新竹縣26日電
新竹縣長楊文科日前與專業技師初勘氣爆受災社區「帝王至尊」、慰問居民。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影
新竹縣長楊文科日前與專業技師初勘氣爆受災社區「帝王至尊」、慰問居民。聯合報系資料照片／記者黃羿馨攝影

前新竹縣議員余筱菁今天發起罷免縣長楊文科行動時說，竹北氣爆楊文科第1時間沒坐鎮指揮，要縣府說清楚。新聞處長魏文元說，楊文科請假早在20日主管會報中報告，無隱瞞。

余筱菁接受媒體聯訪表示，新竹縣長楊文科在面對過去包含竹北天坑事件、湖口生命園區案，以及到日前發生的竹北氣爆等，都讓民眾對楊文科感到心灰意冷，這次的罷免行動也非她發起，而是民意所自發。

余筱菁說，尤其在這次竹北氣爆發生後，第1時間新竹縣副縣長陳見賢說楊文科確診，後來又有人說是因公務等情形，楊文科才無法坐鎮指揮中心，處理民眾狀況，請新竹縣政府說明實情，不要再隱瞞。

余筱菁也在臉書表示，今天在芎林鄉舉行連署，邀集縣民聚集民意並以行動罷免楊文科，要讓楊文科能正視民意。

新竹縣政府新聞處長魏文元接受媒體訪問表示，她不太清楚罷免的原因與目的，不過楊文科在氣爆發生的第1時間也關心此事。

針對大家質疑出國行程要隱瞞部分，魏文元透過新聞資料表示，縣府從未也不需要隱瞞縣長出國行程，因為縣長早在6月20日的主管會報上公開，並宣布6月21日至25日請假，全程都有媒體記者在場。

魏文元說，事發後楊文科即刻變更行程趕回台，同時召開跨局處會議，要求全力協助傷者，安置受災戶，並且全面預防性的巡查瓦斯設備並協助更換微電腦瓦斯表。

魏文元指出，當縣府團隊和瓦斯公司努力處理災後重建，盡全力確保用氣安全時，很遺憾有心人趁機混淆視聽，甚至不擇手段，拿事故發生前幾天，楊文科在日本的影片來移花接木、惡意指稱是氣爆發生當天的行程，並在網路上散播假消息，針對如此不道德的政治操作，盼社會大眾共同抵制。

新竹縣消防局24日上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，其中竹北市中正東路1棟大樓氣爆、大樓9至11樓冒煙，造成1人嚴重燒燙傷、5人輕傷。

竹北瓦斯氣爆 楊文科 罷免

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