竹北氣爆案 瓦斯公司啟動安檢完成超過800戶

新竹縣竹北市1棟大樓日前瓦斯外洩發生氣爆，昨天晚間在氣爆大樓附近1處空屋瓦斯外洩現已排除，新竹瓦斯公司今天表示，啟動全面性瓦斯用氣檢測，至今已完成超過800戶。

為盡速處理竹北市6個里瓦斯外洩疑慮，新竹瓦斯公司與中華民國公用瓦斯事業協會合作，今天由9家瓦斯公司出動人力、設備及機具支援，前往受影響社區，檢測居民用氣安全。

竹仁里劉堂隆向中央社記者表示，他也陪同瓦斯公司人員前往民宅家中檢測，發現不少民眾家中的瓦斯管、塑膠管、軟管等有脫落情形，民眾卻不知情，盼瓦斯公司可協助處理，也呼籲民眾多加留意。

新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮現場接受媒體聯訪表示，針對竹北因壓力異常導致瓦斯外洩案，公司總動員全面檢測外，並協調9至10家同業公司來支援，也陸續派駐70名技術人員進行大樓安檢。

劉顯榮說，有發現部分住戶的瓦斯軟管沒有束帶、或沒有束緊，或管線不符就鎖上，萬一有壓力異常就容易鬆脫，此部分也為這2天的加強巡查重點，至今已進行完成超過800戶安檢。

劉顯榮向中央社記者說，民眾可以藉由觀看家中的瓦斯表，了解是否有漏氣情形，如果在家中未使用瓦斯時，瓦斯表有異常調動，即可能有瓦斯洩漏狀況，要盡快聯繫由專業人員前來檢查。

劉顯榮指出，目前支援針對竹北市多處社區瓦斯、用氣狀況展開瓦斯內管線檢測，也同時向住戶宣導改裝微電腦瓦斯表，在漏氣、超時、或地震等情形時會執行自動遮斷，目前有不少住戶，同意免費更換微電腦瓦斯表，以保障居住安全。

昨天晚上在竹北市中正東路、仁義路的路口附近有明顯瓦斯味，新竹縣消防局會同新竹瓦斯公司人員到場，經儀器檢測，現場瓦斯濃度為2萬ppm，經瓦斯公司人員遮斷外部開關後，消防人員以灑水配合排煙機通風方式警戒，截至26日凌晨1時32分，現場瓦斯濃度恢復正常。