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竹北氣爆案約談楊文科？ 檢方：先釐清事實

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰 ／新竹報導
新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜說，竹北氣爆原因已委請新竹縣消防局火場調查完畢後，綜合相關事證提出火調報告，做為偵辦依據。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜說，竹北氣爆原因已委請新竹縣消防局火場調查完畢後，綜合相關事證提出火調報告，做為偵辦依據。記者黃羿馨／攝影

竹北氣爆案震驚各界，新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜昨帶隊勘驗帝王至尊社區B棟9樓氣爆戶，強調偵辦進度推進將以縣府消防局火調報告為憑；外界關注是否傳縣長楊文科到案說明，鄒茂瑜指目前以釐清事實過程為主，楊文科則說，會靜待司法調查結果。

鄒茂瑜說，前天接獲氣爆案第一時間就指示竹北警分局到場蒐證，昨到場勘驗，會依消防局火場鑑定報告妥速認定、還原事實真相；至於起火原因，已委請消防局火調完畢後，綜合相關事證提出火調報告，做為偵辦依據，才能客觀、精準認定。

新竹瓦斯公司是新竹縣府百分之百官股企業，董事長是縣長楊文科，是否成為約談重點對象？鄒茂瑜說，目前先釐清事實過程為主，等確認發生原因、牽涉到若干人等，才能審慎認定約談哪些人。

陽明交大土木工程學系副教授單信瑜指出，事故原因要進一步細究發生爆炸的民宅內部瓦斯管線和爐具狀況，並非直接歸咎瓦斯公司人為疏失。

楊文科昨被追問是否隱瞞出國，他說，絕對沒隱瞞，自己一向做事坦蕩蕩且說到做到，他有既定行程在日本，接獲消息就立刻訂機票趕回，並開會做出決定；全案檢方已啟動偵查，會靜待司法調查結果。

民進黨議員蔡蕥鍹指出，若經查屬實是人禍、非天災，楊文科要負行政責任；議員歐陽霆批評，連串事故藍營處理態度就是不及格，選民眼睛雪亮，執政成績對選舉一定有影響。

國民黨議員陳凱榮認為，縣府積極處置，不用每件事都牽扯選舉；縣府回應，一貫立場就事論事、全力負責，現階段最重要的是協助住戶災後復原。

竹北瓦斯氣爆 楊文科 議員 爆炸 檢察官

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