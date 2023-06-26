探視竹北氣爆傷者家屬 楊文科允諾協助醫療

竹北氣爆造成16歲陳姓少年全身91%燒燙傷意外，新竹縣長楊文科昨趕往林口長庚醫院探視家屬，表達歉意及關切，允諾縣府會全力配合協助醫療、重建家園等需求，也會對相關單位究責到底。

陳姓少年的舅舅也是大樓管委會主委彭梓銨，他昨天紅著眼眶說，陳孝順又體貼，卻遇到這種事情，情況真的非常嚴重，「第一時間全身是白的，當下沒有皮了」！

少年家屬表示，首要訴求是針對孩子的醫療照護全力救治及後續照護，前天119沒有在第一時間趕到現場協助送傷患就醫，他們無法諒解。

消防局長陳中振回應，氣爆當下已經啟動ICS事故現場救災指揮體系應用，備勤12人全部接線，但是同時湧入63通報案電話，3線全部占滿，消防局已經派出所有分隊支援，6分鐘就趕抵現場。

氣爆時，竹北溫家水餃老闆溫智傑為免波及來店工作3、4年的移工，擋在移工前面導致自己臉、手都燒傷，十分暖心，楊文科也前往慰問。