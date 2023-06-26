竹北氣爆說明會 災民要求快回家

新竹瓦斯前天發生大規模瓦斯外洩，引起竹北市帝王至尊社區大樓氣爆和11起連環火警，造成7人輕重傷，昨說明會災民砲轟「都是你們造成的」要求盡快回家，新竹瓦斯指2周內可修復，今晚確定所有細節。新竹縣長楊文科勘災時也鞠躬道歉，強調責無旁貸。

帝王至尊共84戶、205人，前晚因安全疑慮全數撤離，竹縣府昨上午確認大樓結構未受氣爆太大影響，初勘沒有問題；縣長楊文科說，確保安全無虞才能返回，住宿費一人一天補助1200元，依親或住朋友家一樣補助，由瓦斯公司負責。

住戶回家心切，下午說明會，蔡姓代表提5大訴求問題，包括何時入住和結構如何判定、修繕如何進行、安置如何請款，何時修好水、電和瓦斯管線，以及財損提供和精神賠償。蔡並要求提供確切時間，「大家都要上班，沒法一直追蹤進度」。

但新竹瓦斯無法確定時程，現場住戶一度不滿、情緒激動，瓦斯公司總經理邱世昌強調，水、電要請合格廠商估價才能搶修，無法預告時程，但瓦斯管線2周內可全面更新並確認安全，水、電同時進行，盡快讓住戶恢復生活，安置費從每人每天1200元提高至1500元，今晚再辦說明會確定各項細節。

楊文科昨也前往現場勘災，目睹滿目瘡痍慘狀，也向受災戶鞠躬道歉，強調責無旁貸；楊文科說，縣府前晚舉行跨局處緊急會議，啟動危機處理機制，會負責民眾一切損失與醫藥費，包含心理諮詢與復健費用。至於重傷的16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，楊說，由社會處同仁到醫院三班輪流照顧，希望他早日康復。

楊文科指出，除了受災戶在外暫住每天補助，直到房子安全，商家營業損失，縣府也設單一窗口受理，民眾可帶收據申請。

瓦斯使用安全部分，楊文科說，事故是因整壓站軸流閥故障所致，已指示瓦斯公司以最快速度就全縣18個軸流閥預防性、全面性更換，確保意外不再發生，竹縣將盡速全面更換具壓力與漏氣異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，在異常時自動斷氣，更確保用戶安全，前天有別棟住戶因已加裝未發生氣爆。

截至昨晚，縣府針對停氣範圍的竹北6個里已完成檢測約800戶；消防局統計，目前瓦斯漏氣報案共24戶，其中11件表示有火煙，只有2件出水搶救。