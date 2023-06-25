竹北氣爆少年全身血 舅舅心疼：全身白的…沒有皮

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，昨送往長庚醫院燒燙傷中心救治後，生命徵象穩定，但未脫離險境。他的舅舅也是大樓管委會主委彭梓銨今現身社區外，紅著眼眶說，陳孝順又體貼，卻遇到這種事，情況真的很嚴重，第一時間全身是白的，「當下沒有皮了！」

彭梓銨今受訪時眼眶泛淚，懇求媒體、社會大眾幫忙督促縣府「救救孩子」，他說，陳姓少年連假並沒有計畫要出去玩，都是待在家裡，他希望先救小孩子，因為最嚴重，而且，事發當下來不及等救護車，救護車沒有到場，是他們自己騎機車送醫，「這有什麼用？孩子都到長庚醫院了救護車才到。」

彭梓銨說，陳姓少年這麼年輕，也沒做什麼錯事，卻遇到這種事情，就算承認錯誤又怎麼樣，受傷的是我們，往後的復健很痛苦，另外，陳姓少年很孝順體貼，怎麼會遇到這種事情，真的不能理解。