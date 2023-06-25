快訊

MLB／狂！天使單局4轟攻13分 創大聯盟49年來新紀錄

炎亞綸遭爆偷拍後節目首播！ 網驚《嗨！營業中》「1變化」

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」和小鳥排排坐！畫面太和諧引發熱議

竹北氣爆少年全身血 舅舅心疼：全身白的…沒有皮

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
彭梓銨今受訪時眼眶泛淚。記者黃羿馨／攝影
彭梓銨今受訪時眼眶泛淚。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，昨送往長庚醫院燒燙傷中心救治後，生命徵象穩定，但未脫離險境。他的舅舅也是大樓管委會主委彭梓銨今現身社區外，紅著眼眶說，陳孝順又體貼，卻遇到這種事，情況真的很嚴重，第一時間全身是白的，「當下沒有皮了！」

彭梓銨今受訪時眼眶泛淚，懇求媒體、社會大眾幫忙督促縣府「救救孩子」，他說，陳姓少年連假並沒有計畫要出去玩，都是待在家裡，他希望先救小孩子，因為最嚴重，而且，事發當下來不及等救護車，救護車沒有到場，是他們自己騎機車送醫，「這有什麼用？孩子都到長庚醫院了救護車才到。」

彭梓銨說，陳姓少年這麼年輕，也沒做什麼錯事，卻遇到這種事情，就算承認錯誤又怎麼樣，受傷的是我們，往後的復健很痛苦，另外，陳姓少年很孝順體貼，怎麼會遇到這種事情，真的不能理解。

竹北瓦斯氣爆

延伸閱讀

竹北氣爆縣府勘查受災社區 初判大樓結構無影響

竹北氣爆楊文科初勘受災社區 「做事坦蕩絕對沒隱瞞出國」

竹縣竹北氣爆災情 楊文科：負全責盡速檢修、賠償

竹北氣爆聲請國賠…學者有意見 這2點不符合國賠法

相關新聞

竹北瓦斯外洩氣爆 連環火警11起、7人輕重傷

新竹縣竹北市昨天上午發生大範圍瓦斯外洩，進而引發一起氣爆事故及十一起火警，共七人輕重傷，有三名傷者是氣爆的中正東路「帝王至尊」住商混合大樓住戶，九樓的十六歲少年全身九成一燒傷，正在加護病房搶救。

管線有沙…供氣壓力突增 釀竹北瓦斯外洩氣爆

新竹縣竹北市昨天因全市大範圍瓦斯外洩，引發多起火警及一起嚴重氣爆，火場調查人員在現場勘查發現，該氣爆社區瓦斯管線確實有鬆...

竹北少年氣爆全身91%燒燙傷 林口長庚：非常嚴重 插管尚未脫險

新竹縣竹北市昨上午發生瓦斯外洩及氣爆事件，造成一名陳姓少年全身91%面積遭到1到2度燒燙傷，目前在林口長庚加護病房搶救中...

獨／竹北氣爆縣長從日本趕回台 議員：出國有什麼好瞞

新竹縣竹北市今天發生氣爆意外，新竹縣副縣長陳見賢指揮坐鎮，並稱縣長楊文科因確診無法至現場勘災，不過縣府下午又改口，表示楊...

竹北氣爆縣府勘查受災社區 初判大樓結構無影響

新竹縣竹北市昨發生大範圍瓦斯外洩事件，導致多處火警、氣爆，縣府工務處今早與專業技師初勘氣爆受災社區「帝王至尊」大樓結構，...

竹縣竹北氣爆災情 楊文科：負全責盡速檢修、賠償

新竹縣竹北市昨發生大範圍瓦斯外洩事件，導致多處火警、氣爆，縣長楊文科昨晚舉行跨局處緊急會議，指縣府責無旁貸新竹瓦斯公司絕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦