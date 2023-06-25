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少年全身血 母哀求鄰居借浴室沖水

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真巫鴻瑋黃羿馨／連線報導
新竹縣竹北市中正東路一棟大樓發生氣爆，9樓住戶被炸到面目全非，造成1名16歲陳姓少年受傷送醫。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹北市中正東路一棟大樓發生氣爆，9樓住戶被炸到面目全非，造成1名16歲陳姓少年受傷送醫。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，十六歲陳姓少年首當其衝，瓦斯就在他的房間引爆，全身燒燙傷高達百分之九十一，昨送往長庚醫院燒燙傷中心救治後，生命徵象穩定，但未脫離險境。

隔壁鄰居陳姓阿嬤看著少年長大，在她眼裡，少年很有禮貌，平常都會主動打招呼，看她年紀大、行動不便，少年搭電梯時還會主動幫忙按電梯等門。

「他全身是血，皮膚也脫落了，不停哀嚎地跟我借浴室沖水」，陳阿嬤形容，氣爆後，少年被媽媽抱到家裡拍門求救，全身已被炸得體無完膚且一絲不掛，連衣服都燒掉了；她看了嚇一大跳，她二話不說，趕快帶兩人進浴室，沖水過程中少年仍有意識，但痛苦得不斷哀號呻吟。

事發後因現場火勢非常大，陳阿嬤在家人攙扶下先行逃離，少年則在媽媽陪同下在浴室沖水，不久才被救出大樓，隨後被送往林口長庚醫院救治，少年的媽媽及姊姊也受輕傷。

據了解，十六歲的少年當時一人待在家中睡覺。陳阿嬤說，爆炸發生前她才剛起床，就聞到濃濃瓦斯味，正準備出門查看就發生爆炸。

少年就讀桃園龍潭新生醫護管理專科學校，校方表示，少年在校品行端正，認真向學，與同學、師長之間互動相當不錯，會積極協助家屬給予幫助，少年媽媽非常難過，盼外界不要打擾。少年的媽媽也是醫護人員，希望外界一同集氣，為兒子打氣。

重傷少年隔壁鄰居陳阿嬤回憶事發當下，不斷為少年祈禱早日脫離險境。 記者巫鴻瑋／翻攝
重傷少年隔壁鄰居陳阿嬤回憶事發當下，不斷為少年祈禱早日脫離險境。 記者巫鴻瑋／翻攝

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