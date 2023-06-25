少年全身血 母哀求鄰居借浴室沖水

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，十六歲陳姓少年首當其衝，瓦斯就在他的房間引爆，全身燒燙傷高達百分之九十一，昨送往長庚醫院燒燙傷中心救治後，生命徵象穩定，但未脫離險境。

隔壁鄰居陳姓阿嬤看著少年長大，在她眼裡，少年很有禮貌，平常都會主動打招呼，看她年紀大、行動不便，少年搭電梯時還會主動幫忙按電梯等門。

「他全身是血，皮膚也脫落了，不停哀嚎地跟我借浴室沖水」，陳阿嬤形容，氣爆後，少年被媽媽抱到家裡拍門求救，全身已被炸得體無完膚且一絲不掛，連衣服都燒掉了；她看了嚇一大跳，她二話不說，趕快帶兩人進浴室，沖水過程中少年仍有意識，但痛苦得不斷哀號呻吟。

事發後因現場火勢非常大，陳阿嬤在家人攙扶下先行逃離，少年則在媽媽陪同下在浴室沖水，不久才被救出大樓，隨後被送往林口長庚醫院救治，少年的媽媽及姊姊也受輕傷。

據了解，十六歲的少年當時一人待在家中睡覺。陳阿嬤說，爆炸發生前她才剛起床，就聞到濃濃瓦斯味，正準備出門查看就發生爆炸。