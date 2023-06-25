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竹縣府擔責 願助聲請國賠

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣府昨日下午緊急召開災害應變會議。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府昨日下午緊急召開災害應變會議。記者巫鴻瑋／攝影

昨日竹北發生氣爆意外，新竹縣府召開災害應變會議，副縣長陳見賢說，縣長楊文科近期確診及另有行程，未前往事故現場，但已第一時間獲報掌握情況，也強調氣爆是意外事件，並非人為因素導致，縣府會協助傷者及受災戶聲請國賠，新竹瓦斯公司是縣府持百分之百公股，發生此次意外，縣府不會逃避責任，該負責的會負責。

但前新竹縣議員余筱菁痛批，引發事故的是新竹瓦斯公司，應由縣府及瓦斯公司全面扛責，質疑為何由國賠負擔，因新竹瓦斯公司長期缺乏監督管理才會釀此次人禍，且瓦斯公司董事長正是楊文科縣長，瓦斯公司相關人事都應被究責。

縣府在氣爆意外後成立氣體災害三級開設，針對重傷民眾，醫療費超過十萬元者每名補助十萬元，有關安遷救助以每人五千元為限，每戶最多補助五人。

陳見賢強調，「這個不是人為因素，說真的，這也是沒有辦法的事」，新竹瓦斯是百分百的公股，公司老闆、董事長就叫楊文科，縣府該負責的就一定會負責，會承擔起全部責任，包含居民受傷、財損都不會逃避。

縣府強調，社會處也前往氣爆社區關心及發放物資，後續也會由社會處協助受災民眾向竹縣府行政處聲請國賠，此外，待住戶安全無虞後，才會持續穩定供氣。

竹北瓦斯氣爆 新竹 楊文科

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