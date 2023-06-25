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竹檢已介入 釐清氣爆原因

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹報導

新竹瓦斯公司昨在氣爆事故後表示，瓦斯外洩是因加壓站軸流閥遭砂石入侵導致皮膜受損，使瓦斯供壓過大，遇到明火火源時才會爆炸，新竹地檢署昨獲報後，已主動介入調查，目前朝公共危險罪嫌方向偵辦，釐清是否人為疏失導致災害。

竹檢表示，竹北氣爆已造成人員受傷，已派專責檢察官與竹北警分局保持密切聯繫，蒐集相關氣爆資訊，釐清氣爆發生原因，判斷原因是否牽涉公共危險、是否有故意或人為疏失。已分他字案依法偵辦。

檢警表示，消防人員已進行火場、氣爆現場鑑識，警方也在現場拉封鎖線蒐證、詢問相關證人，若整起氣爆是故意犯罪，將依刑法第一七七條，漏逸或間隔蒸氣、電氣、煤氣或其他氣體，致生公共危險者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金；因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

若為過失犯罪，將依刑法第一七六條、第一七三條第二項「失火燒燬現供人使用之他人所有住宅或現有人所在之他人所有建築物罪」，處六月以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

竹北瓦斯氣爆

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