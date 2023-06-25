聽新聞
test
0:00 / 0:00

許多環節未控制 學者批「人禍」

聯合報／ 記者楊德宜陳俊智／連線報導
新竹縣竹北市昨發生大規模瓦斯外洩，引發中正東路一棟大樓氣爆火警。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹北市昨發生大規模瓦斯外洩，引發中正東路一棟大樓氣爆火警。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹北市昨發生大範圍瓦斯外洩事件，導致多處火警、氣爆，對於新竹瓦斯公司指肇因「加壓站有異物跑進瓦斯管線」，銘傳大學建築系專任教授王价巨說，發生事故不單純只是一個異物侵入，「前後連結太薄弱」，很多環節應該控制卻沒控制住，「這就是人禍」。另有學者表示，檢方要查瓦斯公司在異物入侵加壓站之後，是否停止繼續供氣。

王价巨說，整個系統應該有異物侵入防止系統，壓力改變也會有監測，瓦斯出來會有雙向迴路，這些都是一環接一環，進到建築物和家戶其實已經很後端。

王价巨表示，如果是單一理由，「照理說每戶都會連環爆」。但如果只有幾戶受災，這幾戶的管線和大樓內的系統都要檢視。整個狀況應該從安全裝置、雜物侵入防止、壓力監控、迴路系統等逐步確認，以及進到家戶有無問題，瓦斯公司的說法太避重就輕。

少年在睡夢中遭氣爆波及，王价巨說，瓦斯管線通常會穿過樓板，各樓層廚房位置一樣，即便管線穿越樓板，也大多是在工作陽台再接到廚房。要看事發房間位置，如果緊鄰工作陽台，受到爆炸衝擊影響就比較大，如果在前側房間應該相對傷害較低。

王价巨表示，不解的是氣爆處是高樓層，而不是整個管線經過的所有樓層，只有其中幾戶受災，尚待火災調查才知道原因，但這很明顯是人為事故。

美國安柏瑞德航天大學安全與應急機關管理學系副教授張賢龢指出，異物入侵加壓站之後，應該停止繼續供氣。防止異物入侵的方法有很多種，運用AI建置異物入侵的偵測與預警系統，使狀況發生的第一時間，便能通知維修人員，供氣部分可以設計自動監視閥，避免把過於高壓的天然氣供給客戶端。

竹北瓦斯氣爆 氣爆 建築 瓦斯外洩

延伸閱讀

竹北氣爆釀7人輕重傷 檢警介入調查分他字案偵辦

竹北氣爆受災社區住戶撤離 縣府將檢視建物結構

竹北大樓氣爆 消防局：瓦斯異常高壓接頭掉肇禍

竹北氣爆／董座被揭是楊文科 副縣長：助災民申請國賠

相關新聞

竹北瓦斯外洩氣爆 連環火警11起、7人輕重傷

新竹縣竹北市昨天上午發生大範圍瓦斯外洩，進而引發一起氣爆事故及十一起火警，共七人輕重傷，有三名傷者是氣爆的中正東路「帝王至尊」住商混合大樓住戶，九樓的十六歲少年全身九成一燒傷，正在加護病房搶救。

管線有沙…供氣壓力突增 釀竹北瓦斯外洩氣爆

新竹縣竹北市昨天因全市大範圍瓦斯外洩，引發多起火警及一起嚴重氣爆，火場調查人員在現場勘查發現，該氣爆社區瓦斯管線確實有鬆...

獨／竹北氣爆縣長從日本趕回台 議員：出國有什麼好瞞

新竹縣竹北市今天發生氣爆意外，新竹縣副縣長陳見賢指揮坐鎮，並稱縣長楊文科因確診無法至現場勘災，不過縣府下午又改口，表示楊...

少年全身血 母哀求鄰居借浴室沖水

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，十六歲陳姓少年首當其衝，瓦斯就在他的房間引爆，全身燒燙傷高達百分之九十一，昨...

不敢開瓦斯 附近餐廳緊急停業

新竹縣竹北市區昨天發生多處瓦斯外洩，釀成一處大樓住戶氣爆，附近小吃店家形容，連店內瓦斯爐的火都是用噴的，店家老闆都不敢進...

許多環節未控制 學者批「人禍」

新竹縣竹北市昨發生大範圍瓦斯外洩事件，導致多處火警、氣爆，對於新竹瓦斯公司指肇因「加壓站有異物跑進瓦斯管線」，銘傳大學建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦