許多環節未控制 學者批「人禍」

新竹縣竹北市昨發生大範圍瓦斯外洩事件，導致多處火警、氣爆，對於新竹瓦斯公司指肇因「加壓站有異物跑進瓦斯管線」，銘傳大學建築系專任教授王价巨說，發生事故不單純只是一個異物侵入，「前後連結太薄弱」，很多環節應該控制卻沒控制住，「這就是人禍」。另有學者表示，檢方要查瓦斯公司在異物入侵加壓站之後，是否停止繼續供氣。

王价巨說，整個系統應該有異物侵入防止系統，壓力改變也會有監測，瓦斯出來會有雙向迴路，這些都是一環接一環，進到建築物和家戶其實已經很後端。

王价巨表示，如果是單一理由，「照理說每戶都會連環爆」。但如果只有幾戶受災，這幾戶的管線和大樓內的系統都要檢視。整個狀況應該從安全裝置、雜物侵入防止、壓力監控、迴路系統等逐步確認，以及進到家戶有無問題，瓦斯公司的說法太避重就輕。

少年在睡夢中遭氣爆波及，王价巨說，瓦斯管線通常會穿過樓板，各樓層廚房位置一樣，即便管線穿越樓板，也大多是在工作陽台再接到廚房。要看事發房間位置，如果緊鄰工作陽台，受到爆炸衝擊影響就比較大，如果在前側房間應該相對傷害較低。

王价巨表示，不解的是氣爆處是高樓層，而不是整個管線經過的所有樓層，只有其中幾戶受災，尚待火災調查才知道原因，但這很明顯是人為事故。

美國安柏瑞德航天大學安全與應急機關管理學系副教授張賢龢指出，異物入侵加壓站之後，應該停止繼續供氣。防止異物入侵的方法有很多種，運用AI建置異物入侵的偵測與預警系統，使狀況發生的第一時間，便能通知維修人員，供氣部分可以設計自動監視閥，避免把過於高壓的天然氣供給客戶端。