不敢開瓦斯 附近餐廳緊急停業

新竹縣竹北市區昨天發生多處瓦斯外洩，釀成一處大樓住戶氣爆，附近小吃店家形容，連店內瓦斯爐的火都是用噴的，店家老闆都不敢進廚房開瓦斯，只能緊急暫停營業一天，要求瓦斯公司負起賠償責任。

附近餐廳業者表示，瓦斯外洩當下，小吃攤內的瓦斯爐「火用噴的」，比平常開瓦斯爐時火勢還大，明顯異常，只好停業一天，就怕狀況未解除就營業會再度氣爆，估計一天營業損失高達五萬元，要求瓦斯公司負賠償責任。

消防人員當時緊急疏散周邊上百住戶，不少人逃出時臉上掛著驚恐，人群擠滿附近騎樓和超商，臉上滿是無奈。逃生民眾指出，氣爆雖然發生在八樓，但三樓能感受明顯震動，逃生時，整個房子也都是煙。

當地住戶在臉書「新竹人新竹事」驚險敘述當時狀況說，當時瓦斯疑似壓力過大，瓦斯爐管子整個掉下來，廚房突然「崩」一聲炸到他爸身體，爸爸的內褲前面變成裸空，身體多處灼傷，已先掛急診。