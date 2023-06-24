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竹北氣爆受災社區住戶撤離 縣府將檢視建物結構

中央社／ 新竹縣24日電

新竹縣政府今天表示，新竹瓦斯公司設備異常導致竹北市中正東路某社區大樓氣爆火警，已要求住戶今晚9時前全數撤離，明天將派專業人員到場檢視建物結構，確保居民安全。

新竹縣政府傍晚發布新聞資料指出，新竹瓦斯公司設備異常上午導致竹北市中正東路1處社區大樓氣爆火警，火勢撲滅後，消防局、瓦斯公司到場從高樓層逐樓往下檢視各戶。

縣府表示，為安全起見，今天社區大樓所有居民暫時外宿，並在晚間9時以前全數撤離，明天新竹縣工務處將會同專業人員到場檢視建物結構，確保居民安全。

配合撤離作業，縣府指出，安排旅宿供外宿，並在社區現場登記，若民眾自行找外宿，1晚補助新台幣1200元，提醒保留收據發票。

縣府表示，明天上午瓦斯公司將完成社區所有住戶逐一檢測，會在明天下午1時許開放讓居民返家取物。

竹北瓦斯氣爆

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