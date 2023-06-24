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竹北大樓氣爆 消防局：瓦斯異常高壓接頭掉肇禍

中央社／ 新竹縣24日電

新竹縣竹北市今天發生多起住宅瓦斯外洩及火警事件，其中某大樓有3戶爆發氣爆火警，新竹縣消防局表示，初步勘驗，因瓦斯站異常高壓，導致大樓瓦斯管線接頭脫落外洩釀禍。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，分別是瓦斯漏氣案件15件（瓦斯味）及11件火警報案等，其中竹北市中正東路某大樓火警案件有氣爆、大樓9至11樓有冒煙。

竹北市中正東路某大樓氣爆火警意外，新竹縣消防局表示，此社區大樓共有3戶發生氣爆，其中1戶為傷重的陳姓少年住家。

新竹縣消防局火調人員告訴中央社記者，目前判定應是因瓦斯供氣壓力上升，導致大樓瓦斯管路較脆弱的點造成溢漏，例如塑膠管接頭相連處。

火調人員說，壓力異常的瓦斯可能造成管線衝破、鬆脫，都有可能導致瓦斯外洩，進而發生氣爆等狀況。

新竹縣府指出，竹北市某瓦斯加壓站今天壓力出現異常造成多處瓦斯外洩及住宅火警，有1人嚴重燒燙傷、5人輕傷，縣府慰問重傷傷者家屬，並至受災社區發放物資，後續協助受災戶申請國賠。

竹北瓦斯氣爆

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