竹北氣爆管線檢修試壓完成 6個里瓦斯恢復使用

竹北市今天發生瓦斯氣爆，新竹縣政府下午表示，已完成竹北市中正國小旁整壓站故障軸流閥更換作業及逐一完成壓力檢測，管線已完全恢復正常，鄰近的竹北等6個里可正常使用。

新竹縣政府發布訊息指出，新竹瓦斯公司上午發生設備異常導致多起事故，經全力搶修，下午已完成中正國小旁整壓站故障軸流閥更換作業及壓力檢測，管線已完全恢復正常，於下午4時許恢復正常供氣。

縣府表示，由於中正國小旁整壓站稍早進行維修，檢測時在鄰近的泰和、竹北、竹仁、竹義、福德、文化等6個里用戶被要求先不要使用瓦斯，目前已檢修試壓完成均已可正常使用。