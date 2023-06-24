竹北瓦斯案造成6傷 竹縣府將助受災戶申請國賠
竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成多處瓦斯外洩和住宅火警，有1人嚴重燒燙傷、5人輕傷，竹縣府慰問重傷傷者家屬，並至受災社區發放物資，後續協助受災戶申請國賠。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣瓦斯公司今天設備異常，導致竹北市發生多起住宅瓦斯外洩及火警事故，造成1人重傷、5人輕傷憾事，縣府全力救災並協助受災戶。
縣府表示，祕書長陳季媛下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，社會處也立即於受災社區發放乾糧物資，同時縣府將協助受災戶申請國賠，此外，調查受災社區的居民若有外住旅館安置需求，現場提供申請填寫，並有5家安置旅社供民眾選擇。
縣府透露，消防局出動並攜帶五用氣體偵測器，在安全狀況下，逐戶陪同住戶返回家中取出貴重物品。
新竹縣副縣長陳見賢指出，後續將請社會處協助受災戶，向縣府行政處法制科申請國賠，縣府該負責的絕不逃避，政府責任就是保護民眾的生命財產，端午連假期間發生憾事，所有人都很難過，縣府各單位將共同努力、全力善後。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言