竹北瓦斯案造成6傷 竹縣府將助受災戶申請國賠

竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成多處瓦斯外洩和住宅火警，有1人嚴重燒燙傷、5人輕傷，竹縣府慰問重傷傷者家屬，並至受災社區發放物資，後續協助受災戶申請國賠。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣瓦斯公司今天設備異常，導致竹北市發生多起住宅瓦斯外洩及火警事故，造成1人重傷、5人輕傷憾事，縣府全力救災並協助受災戶。

縣府表示，祕書長陳季媛下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，社會處也立即於受災社區發放乾糧物資，同時縣府將協助受災戶申請國賠，此外，調查受災社區的居民若有外住旅館安置需求，現場提供申請填寫，並有5家安置旅社供民眾選擇。

縣府透露，消防局出動並攜帶五用氣體偵測器，在安全狀況下，逐戶陪同住戶返回家中取出貴重物品。

新竹縣副縣長陳見賢指出，後續將請社會處協助受災戶，向縣府行政處法制科申請國賠，縣府該負責的絕不逃避，政府責任就是保護民眾的生命財產，端午連假期間發生憾事，所有人都很難過，縣府各單位將共同努力、全力善後。