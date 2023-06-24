快訊

桃園浩克又出事！和新婚妻住台中汽旅狂吼、砸東西 警強制送醫

畢旅百生染病卻不停課挨轟 北市永春高中曝是這原因

竹北瓦斯案造成6傷 竹縣府將助受災戶申請國賠

中央社／ 新竹縣24日電

竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成多處瓦斯外洩和住宅火警，有1人嚴重燒燙傷、5人輕傷，竹縣府慰問重傷傷者家屬，並至受災社區發放物資，後續協助受災戶申請國賠。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣瓦斯公司今天設備異常，導致竹北市發生多起住宅瓦斯外洩及火警事故，造成1人重傷、5人輕傷憾事，縣府全力救災並協助受災戶。

縣府表示，祕書長陳季媛下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，社會處也立即於受災社區發放乾糧物資，同時縣府將協助受災戶申請國賠，此外，調查受災社區的居民若有外住旅館安置需求，現場提供申請填寫，並有5家安置旅社供民眾選擇。

縣府透露，消防局出動並攜帶五用氣體偵測器，在安全狀況下，逐戶陪同住戶返回家中取出貴重物品。

新竹縣副縣長陳見賢指出，後續將請社會處協助受災戶，向縣府行政處法制科申請國賠，縣府該負責的絕不逃避，政府責任就是保護民眾的生命財產，端午連假期間發生憾事，所有人都很難過，縣府各單位將共同努力、全力善後。

竹北瓦斯氣爆

延伸閱讀

竹北多起瓦斯外洩釀災 竹檢朝公共危險罪嫌偵辦

竹北氣爆社區材損至少五百萬 重傷少年家變廢墟

竹北瓦斯氣爆／28年前板橋瓦斯氣爆 55間房屋全燬 32傷

竹北氣爆6個里勿用瓦斯 待檢修試壓完成

相關新聞

竹北瓦斯氣爆／28年前板橋瓦斯氣爆 55間房屋全燬 32傷

新竹縣竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成15間民宅因瓦斯外洩引發氣爆及12間民宅瓦斯外洩。新竹縣政府成立氣體災害三級...

收治竹北氣爆案16歲少年 林口長庚：91%燒燙傷未脫險

新竹縣竹北市今天上午發生多處民宅氣爆事件，目前已知有一位16歲患者，全身一、二度燒傷，送往林口長庚醫院救治。林口長庚醫院...

16歲少年被氣爆炸到全身血 隔壁鄰居阿嬤落淚：足乖的囝仔 救救他

竹北中正東路住商混合大樓因新竹瓦斯管線異常外洩導致氣爆，造成一名16歲少年被炸到全身95%燒傷、被送林口長庚救治，住在隔...

竹北氣爆釀4輕傷1重傷 縣府：重傷者10萬、安遷費每人5千

新竹縣竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成多處民宅氣爆。新竹縣政府成立氣體災害三級開設，責成各單位全力搶救。目前已知4...

竹北氣爆炸傷少年 他全身血、皮膚脫落到隔壁拍門求救

新竹縣竹北市上午發生大範圍瓦斯外洩，造成中正東路大樓發生氣爆，其中9樓一名16歲少年當時在屋內被炸傷，全身血被媽媽抱到隔...

獨／竹北連環外洩氣爆 專家王价巨：這就是人禍

新竹縣竹北市上午發生大範圍瓦斯外洩事件，甚至數起氣爆，1名16歲少年在臥室睡夢中遭嚴重炸傷，轉送林口長庚醫院急救。新竹瓦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦