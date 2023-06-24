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竹北氣爆6個里勿用瓦斯 待檢修試壓完成

中央社／ 新竹縣24日電

竹北市今天發生瓦斯氣爆，新竹縣政府提醒，竹北市包括泰和、竹北、竹仁、竹義、福德、文化等6個里的用戶，在瓦斯檢修試壓完成前勿使用瓦斯，目前預計下午4時前可完成。

新竹縣政府新聞稿指出，竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，消防局陸續接獲竹北市多處瓦斯外洩和住宅火警案件，縣府成立竹北市公用氣體災害3級開設，由副縣長陳見賢擔任指揮官，責成各單位搶救。

新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮表示，位於中正國小旁整壓站軸流閥有異物跑進瓦斯管線中，造成減壓設備軸流閥皮膜破損，導致超壓，原本瓦斯供氣壓力為200毫米水柱，因壓力過高，3分鐘後供壓達到1000毫米水柱，獲知異常後立即派員維修，造成損害部分仍統計中。

劉顯榮指出，事發後立即關閉中正國小整壓站搶修，附近的泰和整壓站也受影響壓力升高，因此關閉低壓開關，讓壓力不會升高，瓦斯公司緊急派員巡視附近其餘整壓站，確認壓力均正常，目前安全無虞。

劉顯榮說，由於中正國小整壓站維修中，提醒周邊的泰和、竹北、竹仁、竹義、福德、文化等6個里用戶，目前先不要使用瓦斯，待檢修試壓完成，壓力完全正常即可正常使用，瓦斯公司將另行通知，目前預計下午4時前完成。

新竹縣副縣長陳見賢說，目前竹縣府已成立公用氣體災害3級開設，應變小組召集新竹瓦斯公司、產發處、社會處、消防局、工務處及台電公司全力搶修，並責成社會處關心慰問自行送醫傷者，各單位彙整後將召開緊急會議，直到安全無虞才會持續穩定供氣。

縣府表示，案發時1名17歲傷患燒燙傷嚴重，消防員到場前自行就醫，現轉送林口長庚醫院加護病房，社會處派員慰問傷者家屬並提供協助。另外，社會處已與竹北市公所聯繫，盡速安排受災民眾安置事宜；衛生局也通知醫院緊急醫療群組待命，隨時掌握傷者就醫狀況。

竹北瓦斯氣爆

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