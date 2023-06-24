竹北氣爆釀3輕傷1重傷 縣府：重傷者10萬、安遷費每人5千
新竹縣竹北市瓦斯加壓站今天壓力出現異常，造成多處民宅氣爆。新竹縣政府成立氣體災害三級開設，責成各單位全力搶救。目前已知4人受傷，其中16歲陳姓少年傷勢嚴重。縣府表示，有關重傷民眾，醫療費超過10萬者，每名補助10萬元；有關安遷救助部分，每人5000元為限，每戶最多補助5人。
新竹縣衛生局表示，截至下午1時30分，據緊急醫療管理系統通報，傷患總共4人，目前初步統計檢傷1級1人，3級3人，目前有1人繼續留院加護病房收治於林口長庚，其餘3人已出院，社會處將慰問傷者家屬，提供必要協助。
新竹縣副縣長陳見賢指出，縣府已成立公用氣體災害三級開設，應變小組召集新竹瓦斯公司、產發處、社會處、消防局、工務處及台電公司全力搶修，並責成社會處立即前往關心慰問16歲少年，各單位彙整後，將召開緊急會議，直到安全無虞，才會持續穩定供氣。
新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮表示，因為中正國小旁整壓站軸流閥有沙石跑進瓦斯管線中，造成減壓設備軸流閥皮膜破損，導致超壓，原本瓦斯供氣壓力為200毫米水柱，因壓力過高，3分鐘後供壓達到1千毫米水柱，瓦斯公司獲知異常後，第一時間就已派員前往緊急維修，目前造成損害的部分還在統計中。
劉顯榮說，事發後立即關閉中正國小整壓站進行搶修，而附近的泰和整壓站也受影響壓力升高，因此關閉低壓開關，讓壓力不會升高，瓦斯公司緊急派員巡視附近的其餘整壓站，確認壓力均正常，目前安全無虞。
由於中正國小整壓站維修中，呼籲竹北市泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里的用戶在下午4時以前不要使用瓦斯，待檢修試壓完成，壓力完全正常方可正常使用，瓦斯公司將另行通知，提醒在此之前請暫勿使用天然氣。
新竹縣消防局表示，案件區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，受理瓦斯漏氣案件共15件，住宅火警共12件，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，共協助12人脫困。
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