竹北氣爆受災戶上下樓結構疑受損 住戶憂崩塌
竹北市今天上午發生大範圍瓦斯外洩進而引發氣爆火警，其中中正東路一處住商混合大樓9樓發生嚴重爆炸，造成一名16歲少年全身燒傷正在加護病房搶救，就連大樓結構都受損，牆壁被炸倒外，樓上樓下天花板、地板都隆起變形，住戶恐慌大樓樓板崩塌。
據了解，爆炸的大樓是位於中正東路、屋齡28年、樓高12層的住商混合大樓，大樓內共有85戶，發生爆炸的是B棟9樓臨路住戶，事發時有一名16歲陳姓少年在家，因新竹瓦斯公司管線異常超壓導致外洩，又不明原因在屋內引爆。
事發後氣爆戶屋內全面燒毀，就連客廳、浴室隔間牆都被炸毀推倒，甚至9樓氣爆戶上下層，包含10樓樓地板、8樓天花板結構都疑似受損、有隆起的情況，以及10樓、11樓陽台都被火勢波及燒毀，9樓氣爆戶隔壁戶甚至陽台鐵窗都傳融毀。
住戶對於發生瓦斯氣爆十分恐慌，要求新竹縣府及新竹瓦斯公司負起全責，必須全面檢查、更換大樓瓦斯管線，就怕因此次瓦斯超壓事件造成屋內管線受損，或是未來有瓦斯外洩可能。
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