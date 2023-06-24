影／竹北氣爆大樓電梯被炸壞 瓦斯味濃一片狼藉 住戶不敢回屋內

竹北市東區今天上午發生大範圍瓦斯外洩進而引發氣爆火警，其中最為嚴重的位於中正東路的一處住商混合大樓發生嚴重爆炸，從9樓到11樓都一度起火冒濃煙，雖火勢已撲滅，但現場大樓屋內瓦斯味仍重，且電梯被炸壞，住戶想入內搶救財物都卻步。

據了解，這棟中正東路發生氣爆的大樓僅是今天上午8點30分左右竹北瓦斯大範圍外洩11處火警的其中一處，但爆炸情況最為嚴重，不僅鋁門窗都被炸到噴飛對街，就連冷氣室外機通通從高空炸飛下來摔碎變形。