影／竹北氣爆大樓電梯被炸壞 瓦斯味濃一片狼藉 住戶不敢回屋內
竹北市東區今天上午發生大範圍瓦斯外洩進而引發氣爆火警，其中最為嚴重的位於中正東路的一處住商混合大樓發生嚴重爆炸，從9樓到11樓都一度起火冒濃煙，雖火勢已撲滅，但現場大樓屋內瓦斯味仍重，且電梯被炸壞，住戶想入內搶救財物都卻步。
據了解，這棟中正東路發生氣爆的大樓僅是今天上午8點30分左右竹北瓦斯大範圍外洩11處火警的其中一處，但爆炸情況最為嚴重，不僅鋁門窗都被炸到噴飛對街，就連冷氣室外機通通從高空炸飛下來摔碎變形。
警消在上午11時許確認火勢撲滅情況解除，不過現場可見大樓9到11樓被濃煙熏得焦黑，住戶原本想入內搶救財物，但就連電梯都被炸毀，甚至屋內瓦斯味都很重，有住戶才剛進到一樓大廳就又退了出來，趕快叫其他住戶不要進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言