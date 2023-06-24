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瓦斯管突掉下…廚房就爆炸 住戶驚魂裸逃掛急診

影／竹北氣爆大樓電梯被炸壞 瓦斯味濃一片狼藉 住戶不敢回屋內

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北大範圍瓦斯外洩，釀成中正東路大樓氣爆，現場玻璃四散一片狼藉。記者巫鴻瑋／攝影
竹北大範圍瓦斯外洩，釀成中正東路大樓氣爆，現場玻璃四散一片狼藉。記者巫鴻瑋／攝影

竹北市東區今天上午發生大範圍瓦斯外洩進而引發氣爆火警，其中最為嚴重的位於中正東路的一處住商混合大樓發生嚴重爆炸，從9樓到11樓都一度起火冒濃煙，雖火勢已撲滅，但現場大樓屋內瓦斯味仍重，且電梯被炸壞，住戶想入內搶救財物都卻步。

據了解，這棟中正東路發生氣爆的大樓僅是今天上午8點30分左右竹北瓦斯大範圍外洩11處火警的其中一處，但爆炸情況最為嚴重，不僅鋁門窗都被炸到噴飛對街，就連冷氣室外機通通從高空炸飛下來摔碎變形。

警消在上午11時許確認火勢撲滅情況解除，不過現場可見大樓9到11樓被濃煙熏得焦黑，住戶原本想入內搶救財物，但就連電梯都被炸毀，甚至屋內瓦斯味都很重，有住戶才剛進到一樓大廳就又退了出來，趕快叫其他住戶不要進。

竹北中正東路大樓9樓氣爆，整戶被燒毀釀成住戶受傷送醫。記者巫鴻瑋／攝影
竹北中正東路大樓9樓氣爆，整戶被燒毀釀成住戶受傷送醫。記者巫鴻瑋／攝影

爆炸 氣爆

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