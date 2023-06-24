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瓦斯管突掉下…廚房就爆炸 住戶驚魂裸逃掛急診

竹北多起瓦斯外洩 居民驚恐：一直想到高雄氣爆

聯合報／ 記者楊德宜巫鴻瑋／台北即時報導
竹北中正東路152巷至278巷路段因瓦斯氣爆救災，警方實施交通管制。圖／取自「竹北分局警好讚」臉書粉專
竹北中正東路152巷至278巷路段因瓦斯氣爆救災，警方實施交通管制。圖／取自「竹北分局警好讚」臉書粉專

新竹縣竹北市今天上午發生瓦斯管線疑似加壓異常事故，傳出多起瓦斯外洩。新竹縣消防局指出，目前已接獲瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件。竹北不少民眾舉家撤離，甚至還穿著睡衣，有網友說，一直想到高雄氣爆。多家餐飲店家也紛紛宣布今天無法營業。

竹北民眾紛紛在竹北臉書粉專、社團及個人臉書回報瓦斯外洩情況。有網友說，原本以為只有自家廚房漏瓦斯，正在納悶時，看社區聯繫群組才知道整個社區都出狀況，她關瓦斯後把小孩從睡夢中叫醒，全家人趕緊出門。

竹北市長鄭朝方的臉書留言區，網友陸續回報，「已聽聞市場多起氣爆事件並飄隨瓦斯味，只能盡速離開」、「總開關先關掉，仁愛街老市場瓦斯在水溝一直漏氣。灌滿整條水溝很危險」、「有聞到瓦斯味，很擔心呢，還好來處理的動作很快」。

「新竹大小事」臉書粉專轉PO新竹縣政府消防局公開訊息，今天早上竹北市從台元街、三民路、竹北火車站前等多處傳出有民宅飄散瓦斯味而報警，透過警方轉報和119報案電話，竹北消防分隊立刻到場進行管制，初步受理瓦斯外洩事件共15起，疑似因此引發的中山路、仁和街等住宅火警共12件。

其中位於中正東路的1棟高層樓的集合住宅有氣爆狀況發生，且一家5口一度受困在9樓，另有7人受困在11樓，消防員破門且全力搶救後順利脫困，所幸沒有大礙。

對於火災和瓦斯外洩原因，消防局表示他們已經分別通知該局火調科、新竹瓦斯公司前往調查，目前也正逐層清查是否還有其他人員受困中。

管制範圍：

1、竹北市中正東路、沿河街發生瓦斯氣爆。

2、中正東路、仁義路路口管制中，請繞道通行，禮讓救災車輛。

消防局說，請竹北民眾遠離該區域、切勿圍觀，讓警消盡速救災，不要在相關瓦斯外洩區域戶外抽菸，以及中午前，不要使用瓦斯設備（包含瓦斯爐、熱水器等等） ，瓦斯公司搶修中。

竹北中正東路152巷至278巷路段因瓦斯氣爆救災，警方實施交通管制。圖／取自「竹北分局警好讚」臉書粉專
竹北中正東路152巷至278巷路段因瓦斯氣爆救災，警方實施交通管制。圖／取自「竹北分局警好讚」臉書粉專
竹北市發生瓦斯大規模外並釀氣爆，碎玻璃、鋁窗噴到中正東路上。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市發生瓦斯大規模外並釀氣爆，碎玻璃、鋁窗噴到中正東路上。記者巫鴻瑋／攝影

瓦斯外洩 新竹 氣爆

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