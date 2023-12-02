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金管會：設灰名單堵人頭戶
釣魚簡訊及一頁式廣告詐騙猖獗，金管會昨天指出，已要求銀行公會向全體銀行提出三大措施，強化行動裝置綁定信用卡時的防盜刷措施。
針對檢方提出的人頭戶和詐騙金流問題，金管會指出，已責成銀行公會及財金公司，明年第一季上路所謂「灰名單」機制，也就是把過度頻繁的約定轉帳帳號，透過銀行彼此在平台上交換名單，揪出更多疑似人頭戶。
數位部則回應，有關遊戲點數詐騙，數位部透過公私協力與點數卡、遊戲及超商業者合作推出四大自律措施，並加強輔導遊戲點數業者合力推出「遊戲延遲入點」及「點數防詐鎖卡平台」服務，整體遊戲點數詐騙案已自單月最高一千六百件，降至十月二百餘件。
金管會表示，民眾信用卡遭詐團綁定盜刷後，被詐團拿去綁定在Apple Pay、Samsung Pay或Google Pay上交易，金管會已要求銀行公會就上述三種Pay的國際數位支付服務供應商研訂防範盜刷措施，並建立民眾「識詐」意識。
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