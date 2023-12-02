詐團吸收白領 分工更狡猾

近年黑幫吸收詐團的對象已不僅是賣銀行存摺的街友，或是當車手的中輟生，基層員警觀察，有愈來愈多白領階級被吸收參與詐騙，包括銀行員、軟體工程師、電信業務員、甚至會計師、律師等；這些知識分子因透過組織層層分工，根本不覺得在犯罪，加上大部分的人未直接接觸被害人，藉由層層分工擺脫道德譴責，對自己犯行毫無悔意，是最讓人訝異之處。

台北市陳姓警官指出，詐騙集團吸血民眾有龐大金流，為讓犯行更加順利及隱蔽，確實會吸收如銀行行員、軟體工程師、律師「幫忙」集團業務，「台版柬埔寨」甚至還勾結派出所長洩漏個資。

今年五到八月，新北、桃園地檢署分別針對國內兩家銀行搜索，帶回涉及與詐騙集團勾結的銀行行員與幹部；檢警發現，詐團吸收行員後，帶被害人到銀行開人頭戶，行員幫忙提高人頭帳戶轉帳額度，讓詐團可快速匯款洗錢，由於兩家銀行涉案行員橫跨不同分行，案件曝光後，金管會指出銀行內控不力，對兩家銀行重罰。

陳姓警官指出，詐團招式五花八門，包括找網路行銷鎖定下手目標網友，找工程師寫假網頁、投資App等程式，人頭帳戶則勾結銀行行員高額轉帳，若被警方查獲，就找熟悉可配合律師，負責辯護及交保事項，詐團吸收這些白領菁英，儼然是高度專業企業公司。

不過警官坦言，儘管知道詐團與這些菁英合作，但破案後，卻很難罪證確鑿查緝到案，主要的困難在於沒有犯罪連結；例如，警方破獲詐騙集團，約談工程師詢問為何幫忙寫假網頁程式，工程師大可辯稱是單純接案，不知道對方利用網頁詐騙，警方也莫可奈何。