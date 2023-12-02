聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／冰冷數據大內宣 人民無感

聯合報／ 記者張宏業王聖藜
高檢署昨舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，高檢署檢察官卓俊忠進行分析說明。記者蔣永佑／攝影
高檢署昨舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，高檢署檢察官卓俊忠進行分析說明。記者蔣永佑／攝影

詐騙已成全民之痛，台灣高檢署昨天洋洋灑灑秀出各種懲詐數據，整場記者會說來說去，就只是要彰顯一件事—公權力打詐確有成效。然而人民對這樣的數據真的有感嗎？

依高檢署發布的一一二年詐欺情勢分析報告表示，今年一到十月已執行了九波打詐專案，然高檢署打詐方法仍以規畫專案要求調查局及警政署在特定期間執行，導致各單位為配合高檢署的打詐，將尚未成熟的案件提前執行，以致無法溯源抓到核心人物，未能斬草除根。高檢署打詐多年，卻仍以有專案就等於有成效而沾沾自喜，深感無力。

行政院打詐以版本的進化做為宣傳，就認為打詐的成效也因此有所進展。以為查緝到更多的嫌犯、查扣到更多的犯罪所得，就認為是打詐版本進化的成果，完全忽視是因為更多年輕人投入詐騙的行列，現行抓到的取款車手多為九年級生，顯示詐騙集團已加入大量生力軍，然而基層檢察官的生力軍在哪裡？

詐欺集團早已利用各種通訊器材犯罪，而高檢署依舊停留在舊的打詐思維，再加上科技偵查等法制遲遲未通過，第一線偵查人員根本沒有與之抗衡的工具，無異是拿著彈弓打大砲。

而基層檢察官當時點名ＮＣＣ、金管會及數位發展部，對於淪為詐團犯罪工具及洗錢交易的海外門號、第三方支付及虛擬貨幣監管不力。昨天高檢署講得一副已經防詐有效，別忘了，數字是冰冷冷的，人民對於無孔不入的橫行詐團之恨卻是熱呼呼，那不是一場大內宣的記者會就能掩蓋的事實。

詐騙集團 記者會 詐欺

延伸閱讀

假招募騙當車手…詐團狂撈百萬 上游「勞力士」剉咧等

拒當打詐豬隊友 NCC、金管會、數發部跨部會合作「強力監管」

「只有過去高峰期的一半」 高檢署稱：壓制電信詐欺見成效

周玉蔻批唐鳳打詐不力且不適任 數位部回應了

相關新聞

國家隊打詐見效？ 基層檢吐槽

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、金管會和數位發展部遭點名是國家打詐隊三大戰犯，台灣高等檢察署昨天表示，經跨部會攜手合作，電信詐騙成長趨勢已趨緩，只有過去高峰期的一半。不過，基層檢察官吐槽，這三個機關相關罰則停業、處分等行政裁罰或控管機制全都付之闕如，也不見有易淪為詐團洗錢管道的虛擬貨幣之監管措施，在亮眼的績效數字背後依然空洞。

【即時短評】檢察基層打詐能量已淘空 高層還在表功

台灣高檢署報告懲詐公布數據，凸顯司法對此的重視，資訊顯示壓制犯罪氣焰有成，人民卻對數字冷感，國家機器大選前一番說明的目的...

金管會：設灰名單堵人頭戶

釣魚簡訊及一頁式廣告詐騙猖獗，金管會昨天指出，已要求銀行公會向全體銀行提出三大措施，強化行動裝置綁定信用卡時的防盜刷措施...

詐團吸收白領 分工更狡猾

近年黑幫吸收詐團的對象已不僅是賣銀行存摺的街友，或是當車手的中輟生，基層員警觀察，有愈來愈多白領階級被吸收參與詐騙，包括...

新聞眼／冰冷數據大內宣 人民無感

詐騙已成全民之痛，台灣高檢署昨天洋洋灑灑秀出各種懲詐數據，整場記者會說來說去，就只是要彰顯一件事—公權力打詐確有成效。然...

拒當打詐豬隊友 NCC、金管會、數發部跨部會合作「強力監管」

高檢署今舉行「112年詐欺情勢分析」記者會，與NCC、金管會、數發部及警方共同向國人報告打詐相關作為，上述三個行政機關也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。