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非法吸金220億 高雄五互受害人盼：打詐國家隊救命

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
五互集團旗下子公司龍海生活事業涉非法吸金逾220億元，受害者代表楊麗慧（圖左二）昨落淚哭喊「打詐國家隊救命呀」。記者程遠述／攝影
五互集團旗下子公司龍海生活事業涉非法吸金逾220億元，受害者代表楊麗慧（圖左二）昨落淚哭喊「打詐國家隊救命呀」。記者程遠述／攝影

高雄五互集團旗下子公司龍海生活事業推銷消費型契約，涉非法吸金逾二二○億元，受害逾二萬人，國民黨中央黨部昨天舉行記者會，約五十位受害人到場發聲，受害者代表楊麗慧泣訴，公司七月惡性倒閉，一輩子的錢都不見，已有人尋短，她疾呼「打詐國家隊救命呀！」國民黨批評，政府打詐「越打越多」，去年詐騙財損高達六十九億元，打詐已淪於口號，要求政府要拿出積極作為。

楊麗慧表示，五互集團的受害者中有許多菜籃族，平均年齡六十歲以上，龍海公司廿六年前提供各種生老病死的消費平台管道，一直正常運作，直到七月五日消費Ａｐｐ突然關閉，七月廿四日惡性倒閉，受害者訴求無門，許多人生活都成問題，盼檢調查清楚，讓他們把錢拿回。

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