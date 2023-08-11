新聞眼／禁抖音卻不罰臉書 打詐也有意識形態？

行政院成立「打詐國家隊」超過一年，臉書等各種社群平台依舊充斥名人投資詐騙資訊；詐騙橫行，但政府對相關網路平台迄今裁罰案件數掛零。民進黨政府放任臉書、谷歌等美國網路巨擘，卻以有「國安危機」之虞禁抖音，顯示意識形態才是綠色執政的首要考量。

去年七月，蘇貞昌擔任行政院長時期，政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，投入十四億元成立打詐國家隊；陳建仁就任閣揆後，今年五月，政院再祭出「新世代打擊詐欺策略行動綱領一點五版」，這次編列十三億元預算，盼從識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向「精進打詐」；立法院今年五月也通過「證券投資信託及顧問法」修法，明定網路禁登冒用名人引誘投資等廣告。

一年過去了，打詐國家隊成立、大筆打詐經費投入，法律也修正通過，但實際上，民眾只要打開臉書、谷歌等網路或各式通訊平台，各式名人投資詐騙、一頁式購物詐騙仍無所不在。

網路詐騙層出不窮，為何對網路平台尚無裁罰案件，行政院表示，相關的假投資、違規廣告都已通知期限內移除下架。但這樣的說法，凸顯政府只能在詐騙廣告刊登、民眾受害後，才消極地在後端「補破網」。相較之下，來自大陸的社群平台抖音，被民進黨認為恐造成「國安危機」，除了禁止公部門使用，綠營內部更一度認為應擴及一般民眾禁用，後來因為有箝制言論自由之虞、爭議過大，才不了了之。

與抖音可能的「國安危機」相較，詐騙案無所不在早已是「日常危機」。民進黨以高標準、高效率禁抖音，卻對網路平台打詐的管理採「最低標準」，這對無時無刻提心吊膽防詐騙的民眾來說情何以堪。