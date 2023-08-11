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打詐雙標？ 陳揆被冒名 詐騙網站火速下架

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導
行政院長陳建仁。本報資料照
行政院長陳建仁。本報資料照

詐騙層出不窮，不少名人遭冒用照片，閣揆陳建仁也受害，雖然冒用陳揆照片的詐騙網站立即遭警方封鎖網域，但也是受害者的國民黨立委王鴻薇表示，她公開譴責詐騙集團後，反而遭到報復，冒出更多假的粉絲專頁，不堪其擾，更深怕民眾因此受騙，她還要負連帶責任。

陳建仁照片日前遭詐團用臉書等社群軟體冒用，以「免費贈送投資書籍五千本」，意圖欺騙民眾加入ＬＩＮＥ好友。政院立刻強力澄清，這是標準詐騙廣告，提醒民眾切勿點擊連結，詐騙集團「連陳揆也敢惹」，刑事局火速要求下架並封鎖網域查詢，避免民眾受騙。

也是受害者的王鴻薇，公開譴責詐騙集團後，卻是噩夢的開始。她表示，詐騙集團會報復，一旦公開譴責，就會冒出更多假的粉絲專頁，甚至照片會被變造得更誇張。她只能不停在各個群組或在自己臉書，提醒大家千萬不要被騙，更怕屆時須負連帶責任，相當困擾。

媒體人陳鳳馨的照片也被詐團長期變造利用，她三月為此出席國民黨立院黨團記者會，呼籲政府盡速嚴查詐團，也因此遭到報復。王鴻薇說，陳鳳馨在開完記者會後，遭冒用的假粉專一下子大量出現，甚至有她跟陳鳳馨的合照，更囂張的是，詐騙集團竟用嘲諷的語氣寫著「我有做錯什麼嗎」，形同宣戰。

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