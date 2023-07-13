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誤信詐團想加盟 老闆赴柬淪豬仔

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
立法委員莊競程（右）出示哈利臀部等處受傷的照片。記者黃寅／攝影
立法委員莊競程（右）出示哈利臀部等處受傷的照片。記者黃寅／攝影

國人到柬埔寨淪為「豬仔」事件層出不窮。台中1家早午餐店業者「哈利」，去年6月因誤信詐騙集團說要加盟，前往柬埔寨參觀，未料因此受困柬埔寨，還被3度轉賣，直到今年6月被轉移至緬甸北部的前一天，才趁著放風時逃出。後來在立委莊競程等人協助下，輾轉返台，昨現身說法揭露被騙歷程，呼籲國人不要再被騙。

記者會上，台中市刑大副大隊長陳聖偉說，台中市警方有關這類柬埔寨詐騙案，前後已移送40案、88人。此案已掌握5名涉案者，報請檢察官指揮進一步蒐證。

民航局組長黃武強說，除了在航站反詐宣導，當事人只要懷疑自己被騙，即使是已上了飛機，他們和航空公司都會協助，及時回頭。

GASO全球反詐騙組織成員simon也出示多張柬埔寨金水、凱博和波哥山詐騙園區的照片，提醒國人注意，勿再受騙上當。

38歲哈利說，他原在台中市經營南洋風味早餐和一家麵包店，即使是疫情期間生意也還過得去。去年三、四月間，有網友主動連繫說吃過他的餐點後，感覺很棒，想洽談到柬埔寨代理加盟店。

哈利說，由於早想把事業擴展到柬埔寨，加上已跟一男一女網友開過多次視訊會議，因此不疑有他前往參觀，未料踏入陷阱。

他說，一到柬埔寨就被帶到「園區」，護照跟手機都被沒收，還被要求從事詐騙，如果不聽話，就被痛毆、電擊、用火烤皮膚、關小黑屋，每天沒有騙到兩案，就被罰深蹲和做體操，讓他飽受折磨。

哈利拉起衣袖，秀出身上多處傷痕，還出示臀部等處受傷的照片。哈利說，當時屁股幾乎都被打爛了。由於手機被沒收，一年多處於失聯狀態，也造成家人及親友不諒解，甚至認為是詐騙集團偽裝成哈利來騙錢。

哈利逃出後，因簽證逾期費，簽證費和飯店費用欠了20萬元，並在GASO全球反詐騙組織的安全屋待了一個月，最後才在莊競程籌錢協助下返台。

詐騙集團 柬埔寨 台中市

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