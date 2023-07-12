政府堵詐1.5版 陳建仁：防詐如防疫 團結才能做好

詐騙猖獗，行政院長陳建仁昨天與法務部、內政部、數位部、ＮＣＣ等部會官員同台，提出堵詐一點五版七大宣言。但陳建仁也提到，教會朋友的女兒被詐騙集團騙走二五○萬元，年輕人好不容易存好錢準備買房，但一夕之間錢就不見，聽了非常難過，這對年輕人是不公平的事情，希望每個人都提高警覺防範詐騙。

ＮＣＣ昨舉行「打擊詐欺強化堵詐論壇」，陳建仁致詞表示，防堵詐騙就像防疫工作，希望民眾減少接觸病毒、接觸後盡量不要感染，就算感染也希望趕快治療好，因此，打擊詐騙作法必須不斷精進。打詐也像防疫工作，需要高度團隊合作，台灣防疫成功是因為兩千三百萬人一起努力，打詐也要眾人團結才能做好。

陳建仁指出，根據今年上半年統計，攔阻境外詐騙電話超過一千一百萬通，詐騙簡訊攔阻近四百萬則，感謝電信和電商業者善盡企業社會責任。

而除了ＮＣＣ舉辦的論壇，金管會昨天邀集全體國銀總經理召開業務會報，為了鼓舞銀行臨櫃人員的打詐士氣，金管會主委黃天牧昨天宣布要給銀行兩根新的胡蘿蔔，第一，為了防制詐騙產生的客訴，在公平待客評核時不但不會列入客訴件數計算，金融檢查時也會予以區隔處理；第二，金管會將研議對防制詐騙績效良好的銀行，於公平待客評核時予以加分。