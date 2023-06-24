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檢方點名：金管會、NCC和數位部 打詐國家隊3大戰犯

聯合報／ 記者蔣永佑林孟潔王宏舜房荷庭／台北報導
虛擬貨幣、電子支付經常成為詐團洗錢工具，但NCC、數位部、金管會竟都稱無法可管，行政院追加十三億元投入打詐活動，卻被檢察官指稱是「國家級詐騙」。記者曾學仁／攝影
虛擬貨幣、電子支付經常成為詐團洗錢工具，但NCC、數位部、金管會竟都稱無法可管，行政院追加十三億元投入打詐活動，卻被檢察官指稱是「國家級詐騙」。記者曾學仁／攝影

詐騙如今升級成為國安問題，全台去年詐騙贓款逾六十億創歷史新高，蔡政府去年成立跨部會「打詐國家隊」，今年五月宣稱升級為「一點五版」、還成立「打詐辦公室」，卻被第一線執法的檢察官具名指稱是「國家級詐騙」。日前在一場打詐研討會上，多位基層檢察官直接點名金管會、ＮＣＣ和數位部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙的三大戰犯。

金管會頭號失職 人頭帳戶欠缺監管

NCC稱無法可管 電信境外門號橫行

數位部缺乏作為 對第三方支付撇責

學者：政府治理失能危及國安

台大法律系教授林鈺雄表示，以漫遊門號為例，每一張濫發的黑莓卡、預付卡，都是追查的「斷點」，不只可用來從事電信詐騙、毒品交易，更可能用來國安滲透；但執法機關多次提出警示，主管機關卻遲無回應，這已經不只是政府治理失能，也可能是危及國安的漏洞。

去年七月間，蔡政府因詐騙集團猖獗，民怨沸騰，行政院前院長蘇貞昌宣布成立打詐國家隊；今年五月，現任院長陳建仁再宣布將投入十三億預算打詐。顯見詐騙集團未見收斂，基層檢察官指出，許多行政機關的不作為，是加劇詐騙問題在國內持續蔓延的一大關鍵。

其中，金融業務主管機關金管會，成為檢察官點名的頭號對象，無論是人頭帳戶、虛擬帳戶、網路銀行、電子支付、第三方支付或虛擬貨幣交易商，無一不與金管會有關，卻欠缺前端行政監管。

門號浮濫 讓詐團輕易通過驗證

法務部檢察司主任檢察官林彥鈞表示，人頭帳戶提供者高達四分之一為再犯，卻始終不見金融機構建立警示帳戶的過篩機制。

主管數位通訊的ＮＣＣ，因未管制電信業者浮濫出售門號，造成人頭預付卡門號、第二類電信所申辦的大量人頭企業門號橫行，讓詐騙集團能輕易通過手機門號驗證，經由電支等新興數位金融服務從事犯罪。

雲林地檢署檢察官黃薇潔更揭露，今年一到三月大陸來台觀光人數僅二萬九千多人，國內五大電信業者提供大陸來台人士漫遊門號數卻有逾百萬；今年一到五月，五大電信境外門號數合計更高達八七五萬五○四四，當中差額去向和用途，檢方已查獲有遭詐團使用的案例，卻不見ＮＣＣ有任何行政檢查，甚至告訴檢方無法可管。

至於擁有明星部長唐鳳的數位部，則是基層檢察官眼中的狀況外部會，對於第三方支付、虛擬貨幣個人幣商的監管，只會踢皮球而毫無作為，有檢察官批，簡直是與金管會聯手縱容犯罪。

橋頭地檢署檢察官鄭子薇表示，第三方支付業者沒有任何資本額或開業限制，檢方早已查獲多家詐騙集團自行開設第三方平台，現行法律規定交易規模廿億元以下由數位部管理，但數位部部長唐鳳卻稱「只負責發展，不負責監管」。

金管會：已要求銀行改善問題

台北地檢署檢察官林達表示，人頭帳戶和門號是所有詐騙案件基礎，人頭帳戶加上門號認證，才會衍生出後面的電子支付、第三方支付和個人幣商，惟有金管會對人頭帳戶建立黑名單及限制開戶、電子支付強化驗證、納管個人幣商，ＮＣＣ強化人頭門號查驗，數位部對第三方支付採特許制，透過源頭行政監管，切斷詐團犯罪工具，打詐國家隊才不會淪為笑話。

金管會表示，對於電子支付與第三方支付，已分別針對假門號冒名、虛擬帳號等問題要求銀行公會協調全體銀行進行改善。

詐騙集團 檢察官 虛擬貨幣 唐鳳 電信詐騙 NCC

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