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認證不縝密 電子支付帳號易遭冒用

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
電子支付帳戶遭詐團使用，主要是註冊方式過簡、未縝密驗證身分，容易成為犯罪工具。 。示意圖。（路透）
電子支付帳戶遭詐團使用，主要是註冊方式過簡、未縝密驗證身分，容易成為犯罪工具。 。示意圖。（路透）

七旬常姓老翁因個資外洩，遭詐騙集團拿去申辦電子支付帳號，因數名受害者把十多萬元匯入常的帳號，老翁被警方依洗錢防制法等罪送辦。台北地檢署認為常翁對電子支付一無所知，平時都用傳統手機，處分不起訴。檢方指出，類似「冒名申辦」情況層出不窮，最大問題在「手機認證」；希望國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）對能提出解決改善方案。

台中地檢署主任檢察官陳信郎稱，電支最大的問題就是「冒名註冊」，九成案子皆如此。刑事局資料顯示，二○二一年電支帳戶被通報為警示帳戶有四萬八千戶，去年暴增至七萬一千戶。基隆地檢署主任檢察官陳照世說，從金管員會資料可見出，國人使用電支帳戶的使用逐步成長，截至今年四月底，使用人數多達二三八七萬人，當月代收付交易款為一二九億元。

陳照世指出，電支容易遭詐團使用，還有許多冒名註冊，主要是註冊方式過簡、未縝密驗證身分，例如一卡通只要身分證和銀行帳戶，註冊完即可使用，有心人士如取得身分證、銀行帳戶號碼、留下「可控制並收取ＯＴＰ簡訊」的手機門號，即成犯罪工具。陳說，當電支帳戶成為犯罪工具，檢察官費心查辦卻發現多是遭冒用，既然最大問題出在「手機認證」，具體的做法就應強化驗證。

桃園地檢署日前起訴二類電信業者與詐團共謀案件，發現詐團以單一法人名義，向二類電信業者申辦兩千多個門號，作為詐騙跟代收驗證碼的工具。檢方疾呼作為電信業者主管機關的ＮＣＣ應更有作為。

ＮＣＣ稱，將全面回收與詐團共謀的電信業者尚未使用或開通的門號，並啟動檢查，若有違法事證將開罰、限期改善。檢方認為這樣的回應，並未見願從根本解決問題。

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