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法規不充分 加密貨幣常成追贓斷點
近來詐團透過個人幣商洗錢案例日增，但因欠缺法律規範，甚至連繳稅都不用，台北地檢署檢察官洪敏超說，以偵辦虛擬貨幣詐欺案件的經驗，約九成都跟幣商有關，士林地檢署檢察官劉昱吟則指出，個人幣商因缺乏法律約束，易成為詐團洗錢一環。
金管會目前不納管個人幣商，造成個人幣商自由交易鉅額虛擬貨幣或涉嫌洗錢卻無法可管，洪敏超建議，若個人幣商有營業事實，達一定規模或頻率者，就應準用納管。他說，個人幣商常用模糊文案在社群平台營業，但有許多未登記稅籍，規避申報及繳稅義務，「有賺錢就要繳稅，要開車就要遵守交通規則」，個人幣商卻可恣意橫行，主管機關還能置身事外？
劉昱吟指出，目前常見情況是，車手提領現金，透過個人幣商向境外交易平台購買加密貨幣，存入金主電子錢包，因目前無行政管理法規，詐團這樣的洗錢常成為偵查及追贓斷點。
劉昱吟更提出今年五月Ｇ７財長會議，要求國際反洗錢監管組織，加強監官有關個人之間加密資產交易。但金管會採行的是「業者自律」的登記制度，造成國內個人臂傷可能成為詐團的洗錢管道，她質疑，目前的監管方式是否足夠？
洪敏超指出，按照金管會邏輯，未登記的幣商不屬於業者、金融機構或虛擬通貨平台及交易業，政府對個人幣商大開方便之門，等於是無視遭詐騙受害者之苦。
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