車手假扮「幣商」洗錢 檢警難起訴

虛擬貨幣「泰達幣」因匯率與美元掛鉤，幣值穩定，近年成為詐團洗錢主要方式之一，今年警方陸續逮獲詐團車手，但對方轉眼變身「幣商」，轉帳交易自稱是購幣使用，因虛擬貨幣去中心化特性，「假幣商」成為新興洗錢方式，躲避刑責，讓檢警傷透腦筋。

傳統詐團洗錢分收款車手跟洗錢水房，過去車手需至現場或ＡＴＭ取款，再轉帳至特定人頭帳戶，經二、三層轉出後，最後進入詐團指定帳戶。

「假幣商」取款後，隨即上交易所買虛擬貨幣，再將虛擬幣轉入特定錢包，包裝成正常的貨幣交易。近年檢警追查詐團案件時，發現「假幣商」數量增多，但幣商面對檢警偵訊，說法幾乎都是：「人家出錢買幣，我就領錢去買」，成為新興洗錢手法。

刑事局南打曾偵破一起投資詐欺，警循線查獲集團收款車手，對方卻扮成「幣商」，不僅有加密貨幣平臺契約書，還有虛擬貨幣交易紀錄，將詐騙洗錢包裝成合法的虛擬貨幣交易。

檢警觀察，「假幣商」年紀多廿歲上下，卻坐擁百萬交易額，靠抽「買賣手續費」賺錢，但數百萬元交易手續費僅抽千元，反引檢警起疑。

高雄地檢署檢襄閱主任檢察官宋文宏指出，假幣商進出速度快，取得現金後就立即轉換成「泰達幣」，經過多層轉帳後，最上游再將虛擬貨幣轉換成現金，由於虛擬貨幣交易速度快，每次偵辦都要跟時間賽跑。

最近雄檢觀察多起「假幣商」車手，所持證明文件還在交易所經實名認證，宛如真實幣商，原本因缺乏涉及洗錢證據，只能處分不起訴。

近期檢警剖析多名假幣商的虛擬交易紀錄，發現多個虛擬錢包最後轉出地址都流向同一處，交叉比對交易紀錄後，成功追出上游成員，才成功收押兩名「假幣商」。

宋文宏表示，每一組虛擬錢包都有地址，轉入、轉出都有紀錄，「剖匯」是將這些數字地址進一步分析，揪出可疑的交易路線。不過，剖匯相當花時間，辦案人員指出，要成功找到路線，需仰賴辦案人員的經驗，還有專業人員的培訓，且現在詐團再進化，已能造假錢包地址，都增加辦案的困難度。