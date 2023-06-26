巴裔富商19歲兒帶魔術方塊上泰坦號 原要在3700公尺海底打破世界紀錄

鐵達尼號殘骸觀光潛水器罹難者之一、19歲的巴基斯坦富商兒子蘇里曼（Suleman Dawood）帶了魔術方塊（Rubik's cube）上船，原本準備在深海裡打破魔術方塊世界紀錄。

蘇里曼的母親克裡斯汀（Christine Dawood）首次打破沉默，接受英國廣播電臺BBC的專訪時透露，兒子早前申請參加吉尼斯世界紀錄。他的父親達烏德（Shahzada Dawood）也帶了相機上船，準備捕捉兒子嘗試打破魔術方塊世界紀錄這一刻。

克裡斯汀說，她和17歲的女兒在觀光潛水器泰坦號的支援船上等待時，接獲泰坦號失聯的消息。

克裡斯汀說，她原計劃與丈夫一起去看泰坦尼克號殘骸，但由於冠病疫情，行程被取消。

她透露，兒子蘇里曼非常喜歡魔術方塊，走到哪裡都帶著它。蘇里曼在12秒內就能破解魔術方塊。

「他說，『我要在泰坦尼克號海底3700米處破解魔術方塊』。」

克裡斯汀表示，她和女兒將努力學習完成魔術方塊，以紀念蘇里曼。她也打算繼續丈夫的事業。

「他參與了很多事情，幫助了很多人，我想我真的很想繼承這一遺產。這對我的女兒也非常重要。」

巴基斯坦富商達烏德和兒子蘇里曼兩人與其他三人在泰坦號內爆後不幸罹難。

其他三名死者分別為海洋之門勘探公司首席執行官Stockton Rush、英國探險家Hamish Harding以及法國探險家Paul-Henri Nargeolet。

較早前，蘇里曼的姑姑透露，蘇里曼在出發前曾表示「感到很害怕」，但為了讓父親開心，仍選擇陪同父親登上潛水器。

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