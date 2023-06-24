泰坦號深海內爆 5人罹難

美國海岸防衛隊廿二日宣布，探索鐵達尼號沉船的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）自十八日失聯後，在深海發生「災難性內爆」，艙內五人可能瞬間死亡，多國四天來在北大西洋的搜救行動畫上句點。

隨後有報導指出，美國海軍透過最先進的聲學偵測系統在泰坦號失聯後不久就聽到疑似的內爆聲，但只通知海防可縮小搜索範圍，仍舊勞師動眾。

「泰坦號」殘骸尋獲 製表／羅方妤 海防隊少將毛格表示，搜救人員在距離鐵達尼號沉船處五百公尺的海底發現潛水器殘骸，分析顯示，這些殘骸符合潛水器壓力室內爆的現象。搜救單位後來獲悉，碎片包括潛水器的錐狀尾部及耐壓船體的前端和後端。確認泰坦號悲劇下場後，行動也轉向調查意外原因。英國皇家海軍前任潛艦艦長蘭姆西表示：「沒有黑盒子，所以無法追蹤潛水器的最後動向。」除此之外，就與飛機失事的調查程序大同小異。

毛格說，海防隊無法確知潛水器何時或為何爆炸，也拒絕透露是否能找回五人遺體，因「海底環境極為惡劣。」

電影「鐵達尼號」導演詹姆斯卡麥隆說，這起意外與鐵達尼船難有一相似處，就是多次提出的警告都被忽視。他說，海洋勘探界小圈子內有許多人都非常擔心這具潛水器，甚至曾寫信給這家公司，警告不能用來載客，需要先獲得認證。

專門從事深水搜索和打撈作業的海洋學家梅恩茲說，由發現的殘骸來看，潛水器是快速解體。梅恩茲與其中二名罹難者是朋友，他接受天空新聞網訪問時指出：「不幸中之大幸是（內爆）瞬間發生，實際上是以毫秒計，艙內的人不會知道發生了何事。」

泰坦號搭載的五人分別為五十八歲英國億萬富豪暨探險家哈定、四十八歲英籍巴基斯坦裔富商達武德與他十九歲的兒子蘇里曼、曾造訪鐵達尼號沉船數十次的七十七歲法國海洋學家納若萊，以及泰坦號所屬「海洋之門探險」美籍創辦人暨執行長，也是這艘潛水器的駕駛拉許。