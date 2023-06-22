水下偵得聲響 泰坦號救援倒數

欲探索鐵達尼號船骸的小型潛艇泰坦號（Titan），約於當地十八日上午八時在北大西洋失聯。由於該艇氧氣僅能供應水下維生九十六小時，最晚約當地廿二日上午八時前須將其尋獲。美國海岸防衛隊指出，搜索區域內已測得「水下聲響」，搜救團隊廿一日力求掌握聲響來源，盼於維生氣體用盡前救出艇內五人。

美國海岸防衛隊表示，加拿大Ｐ-３「獵戶座」飛機廿日偵得水下聲響，該隊在傳出聲響的區域布署水下遙控載具（ＲＯＶ）展開搜救。然而專家指出，該艇在冰冷的海底能否維持動力等多重因素，仍會影響維生期限長短，目前亦尚不清楚船體安好與否。

泰坦號船身長約六點四公尺，隸屬美國「海洋之門」旅遊公司，十八日下沉前往鐵達尼號遺骸途中失聯。美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克廿日表示，該單位與美國海軍、加拿大軍方已於北大西洋透過飛機、船隻搜索逾一點九七萬平方公里。截至台灣時間廿一日晚間，仍未傳出潛艇獲救消息。

鐵達尼號為一九一二年首航途中，撞擊冰山沉沒的英國客輪，沉沒點位於美國麻州鱈魚角東部外海約一千四百五十公里、加拿大聖約翰斯市南方約六百五十公里處。