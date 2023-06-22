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陸委會批統戰 業者：別冤枉農民
大陸恢復台灣釋迦輸入，陸委會指國台辦只限台東三包裝廠、廿五家果園可輸陸，是分化台灣的統戰作為；獲認可的包裝廠業者不滿地說，縣府先做示範點，未來依此模式推動，怎是分化統戰，「政府不可這樣冤枉農民」；台東縣政府指出，合格農友不分縣市都可取得產銷履歷驗證，向農糧署申報外銷供果園及包裝廠完成登陸。
台東縣長饒慶鈴說，陸方公布開放的三家包裝廠、廿五家果園，是縣府與台東大學自去年九月合作，進行鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫的三家試驗包裝廠，廿五家果園是與這三家試驗包裝廠配合、具有產銷履歷驗證，遺憾「有人硬給釋迦戴上有色帽子」。
「政府不要冤枉農民」吳村田包裝廠負責人吳村田說，包裝廠依台東大學規範改進，當時縣府也說「只要整改通過，其他包裝廠都可依此模式推動」，未來不僅可銷陸，若能擴大外銷，台東農民都準備好了。
行政院副院長鄭文燦昨表示，下禁令的是陸方，解禁令也是陸方，這樣的政治操作，是把貿易問題當工具。國民黨立法院黨團總召曾銘宗反擊，民進黨做不到確保農民的權益，就不要說是政治操作，有辦法自己做。
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