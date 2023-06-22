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學者籲讓地方試辦 農委會：台東鳳梨釋迦模式非正常做法

聯合報／ 記者彭宣雅劉星君黃于凡謝進盛徐如宜／連線報導
大陸國台辦宣布，即起恢復台灣釋迦輸入，這代表因檢疫問題而中斷將近兩年的台灣釋迦將重回大陸市場。圖為台東縣生產的鳳梨釋迦。本報資料照片
大陸國台辦宣布，即起恢復台灣釋迦輸入，這代表因檢疫問題而中斷將近兩年的台灣釋迦將重回大陸市場。圖為台東縣生產的鳳梨釋迦。本報資料照片

大陸國台辦有條件開放台灣鳳梨釋迦輸陸，也讓其他遭禁的農產品躍躍欲試，希望透過地方政府和對岸協商。學者認為，農業本身就是談判互惠的項目，政府不出面，若地方政府願意嘗試，就讓地方試辦看看。農委會則強調，台東鳳梨釋迦模式，不是正常做法，農產品防檢疫規範仍要回歸中央管理。

台大園藝學系退休副教授許明仁表示，要賣東西給他國，若自己都不積極，對方當然不在乎，中國大陸本來就是人治國家，大陸海南島也有金鑽鳳梨，要不要重啟進口，可以看嘉義、台南、高雄、屏東等地方政府要不要談。

許明仁說，農委會說要把農產品從大陸轉到其他市場，是外行人說外行話，「能夠轉到哪裡去呢？」日本這幾年市場一直在萎縮，應要認清現實，看政府願不願意放下意識形態。

許明仁也提醒，大陸現在部分放行，若未來控管不力，屆時也還可能再禁止，最終還是要靠提升自己生產的品質。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，現已有規範，就依規範進行，鳳梨釋迦部分外銷的模式，不是正常的方式，不需要縣市政府自己爭取，從防檢單位溝通方式才是正規作法。對民間要外銷、販售到中國大陸，都是樂觀其成，但防檢疫規範仍要回歸中央管理。

台南市政府和嘉義縣政府都表示，農產品解禁與否牽涉複雜，由政府出面協商才能確保權益。屏東縣政府則說，大陸市場恐說變就變，「雞蛋不能放在同一籃子」，高雄市政府認為此涉及政治性話題，市府不回應。

鳳梨釋迦 農委會 台東

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