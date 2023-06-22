鳳梨、文旦、檸檬 盼比照台東釋迦銷陸

中國大陸前天宣布恢復部分經過登記核准的包裝廠與供果園所生產提供的鳳梨釋迦輸陸，讓其他仍遭禁止輸陸的農產品如鳳梨、文旦柚、檸檬也想比照辦理，業者直言，農產品外銷市場愈多愈好，鳳梨釋迦的例子，彷彿看見曙光，若需登記供果園與包裝廠，立刻都可提供名單，也希望中央或地方，看看哪個單位可以協助農民團體叩關。

台灣鳳梨產業策略聯盟召集人、台灣區蔬果輸出業同業公會理事長蘇雲嶢表示，鳳梨年產量至少是鳳梨釋迦的十倍，高屏南嘉、南投等都是產地，這兩年鳳梨冷鏈系統、產銷履歷制度、安全用藥、分級包裝、田間管理等都有建立制度，若中國大陸可以恢復台灣鳳梨輸銷，對農民會更好。

蘇雲嶢表示，這次鳳梨釋迦有條件開放，台東縣政府非常努力，而鳳梨也有代表透過商總聯繫到大陸溝通、釋出善意，對方說會加速，但目前還未定論，只要是為農民好，無論是農委會、地方政府，或是農民、農會、公會發動組團溝通，都可以。

屏東九如以檸檬聞名，九如農會總幹事龔泰文表示，農產品銷售市場愈多愈好，也想循著鳳梨釋迦模式登記果園、包裝廠，開拓檸檬市場，就看中央與地方政府的態度如何。

台灣文旦產業策略聯盟總召、花蓮瑞穗農會總幹事黃盛皇表示，看到鳳梨釋迦的例子，彷彿看見曙光，文旦產業也躍躍欲試，文旦柚也有外銷供果園、產銷履歷，若中國大陸願意放行，可立刻提出名單。

黃盛皇表示，農委會雖然開拓加拿大、日本等其他的市場，但運費相對較貴，希望由相關單位帶領，帶領文旦柚農民到對岸協商溝通，多一個行銷管道，也可舒緩農民行銷壓力。