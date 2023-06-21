打開大門 鳳梨、檸檬、文旦柚盼循鳳梨釋迦模式銷陸

中國大陸即日起恢復部分經過登記核准的包裝廠與供果園所生產提供的鳳梨釋迦重新銷往大陸我國，其他仍遭禁止的農產品如鳳梨、文旦柚、檸檬也想比照辦理；業者表示，農產品外銷市場越多越好，這兩年生產也相對提升，若需要登記供果園與包裝廠，立刻都可以提供名單，鳳梨釋迦的例子，至少開了一扇恢復的門，也希望中央或地方，看哪個單位可以協助農民團體叩關。

台灣鳳梨產業策略聯盟召集人、台灣區蔬果輸出業同業公會理事長蘇雲嶢表示，台灣鳳梨釋迦年產量約5公噸，但鳳梨產量至少大10倍，屏東、高雄、台南、嘉義、南投等地，幾乎全台都有種；這兩年鳳梨冷鏈系統、產銷履歷制度、安全用藥、分級包裝、田間管理等都建立制度、相對健全，若中國大陸可以恢復台灣鳳梨輸銷，對農民會更好。

他說，今年鳳梨原本預期要崩盤的，但後來透過國內企業團購，會購數量大，後來後市看好，若開放外銷大陸會更好，防檢疫規範並沒有日本這麼嚴格，鳳梨外銷日本，今年因為介殼蟲薰蒸率達30%至40%，每薰蒸一次，要花約20萬日幣，增加外銷成本。

蘇雲嶢表示，這次鳳梨釋迦部分開放，台東縣政府確實非常努力，帶著台東縣農會到大陸，而鳳梨產業也有代表透過商總聯繫也到大陸去溝通、釋出善意，對方說會加速，但目前還未定論，後市樂觀，但我方基本功要做好，依照鳳梨釋迦的方式登記供果園、包裝廠，鳳梨產業也能做到，若是指定公會做，或者透過農委會、地方政府也行，只要為農民好都可以，或由農民、農會、公會發動組團溝通，會更有力量。

屏東九如地區以檸檬全台聞名，九如農會總幹事龔泰文表示，中國大陸禁止柑橘類外銷，檸檬也遭受波及外銷暫停，當年農會準備預備金跳出來協助收購、銷售，也註冊「九如檸檬」商標，力拚轉型，九如檸檬內銷價格創下20年來新高，原本農民想砍掉檸檬樹，最後終穩住；九如檸檬過去外銷大陸、新加坡、日本，以大陸最多，主要是檢疫問題相對少，運費也最省，農產品銷售市場越多越好，也會想循著鳳梨釋迦模式登記果園、包裝廠，開拓檸檬市場，就看中央與地方政府的態度如何。

龔泰文表示，各級政府要了解農產品產銷問題在哪裡，政府做了很多區域倉儲冷鏈，最大功能是調節產銷失衡，遇到農產品量多，可以盡速冰存，照顧在地農民；但實際上這麼多的區域冷鏈，最後變成賣場、私人的大型冰庫在冰進口水果，建了冷鏈要對在地農業生產有正面貢獻，功能要發揮，否則農民沒有受益，消費者也沒有平價農產品。

台灣文旦產業策略聯盟總召、花蓮瑞穗農會總幹事黃盛皇表示，文旦柚也有外銷供果園、產銷履歷，中國大陸的規定用藥與國內不同，也宣導用藥要符合外銷規範，若中國大陸願意放行，可立刻提出名單；看到鳳梨釋迦的例子，禁運彷彿看見曙光，文旦產業也躍躍欲試，多一個行銷管道對農民有益。

黃盛皇表示，過去，每年文旦柚銷大陸6000至7000公噸，花蓮瑞穗與台南麻豆產量占全台一半；當然，農委會開拓加拿大、日本等其他的市場，但運費相對較貴，希望以可由相關單位帶領，有沒有通順管道可接洽，帶領文旦柚農民到對岸去協商溝通，多一個行銷管道，可紓緩農民、行銷壓力。