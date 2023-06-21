大陸放行 恢復台灣釋迦輸入

前年九月因介殼蟲檢疫問題而中斷輸陸將近兩年的台灣釋迦，將重回大陸市場。大陸國台辦昨天宣布，即起恢復台灣釋迦輸入，輸大陸釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。根據大陸海關總署發布，目前獲准註冊的包括三間台東包裝廠所屬廿五處果園。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人多次向陸方表達恢復釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者整改（指整頓和改善產品）、確保輸往大陸釋迦安全，在綜合評估相關措施基礎上，大陸海關總署決定恢復釋迦輸入。

朱鳳蓮並指，大陸秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛造福台灣同胞，願與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

大陸海關總署昨天同步發布，要求大陸各海關自廿日起恢復受理台灣釋迦報關，並依法依規實施檢驗檢疫。

根據大陸海關總署公告，吳村田包裝廠、台東農會外銷包裝廠、美鳳釋迦包裝廠三間廠商獲得了釋迦註冊包裝廠許可，在這三家廠商下，共有廿五處台東果園獲准輸陸。

大陸海關總署官網資料顯示，目前獲准輸入大陸的台灣水果包括：香蕉、椰子、木瓜、楊桃、芒果、芭樂、檳榔、李子、枇杷、柿子、桃子、毛葉棗（青棗）、梅子、火龍果、哈密瓜、梨子、巨峰葡萄等。

二○二一年三月起，大陸官方以檢疫問題陸續宣布暫停鳳梨、蓮霧、釋迦等台灣水果輸入，去年六月也以多次檢出禁藥殘留為由暫停石斑魚進口。去年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，也有部分農漁產品遭大陸以檢出新冠病毒為由暫停進口。目前除了釋迦，大陸已恢復冰鮮白帶魚、凍竹筴魚等台灣農漁產品輸入。

饒慶鈴說，去大陸前雖然傳出大陸應該很快會恢復台灣釋迦輸入，「沒想到這麼快」，代表縣府推動包裝廠整改、是做對的事。陸方當時說，鳳梨釋迦暫停輸入是因為有害生物，她告訴陸方，縣府找台東大學和包裝廠整改，請農民做產銷履歷，解決有害生物問題，應該是因此讓台東鳳梨釋迦能優先重啟輸陸。

台東縣政府農業處長許家豪說，雖然陸方已同意重啟鳳梨釋迦市場，但鳳梨釋迦產期要到十一月以後，將持續要求農民及包裝廠做好品管。

國民黨表示，台東鳳梨釋迦經過有關各方近兩年的努力和協商後終於恢復開放，這證明兩岸堅持既有政治基礎、保持溝通管道暢通、積極交流對話的重要性，相信兩岸只要秉持以人為本、民生為先的精神，務實的協商溝通，沒有什麼問題是解決不了的。

陸委會回應稱，這是另一次分化台灣社會的統戰作為，對其他縣市農民是歧視對待，呼籲中國大陸停止政治操作兩岸的農產貿易。